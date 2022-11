Nonostante stiate seguendo il Black Friday di Amazon, grazie anche alla nostra rassegna dedicata, non bisogna sottovalutare shop come Yeppon, poiché capaci di rilasciare proposte che potrebbero rivelarsi ancora più interessanti. È il caso delle lavasciuga, elettrodomestici che il noto portale ha deciso di scontare fino al 52%, abbassando il prezzo di alcuni modelli a marchio LG, Samsung, Candy e Hoover.

Vi consigliamo di acquistare in fretta, dato che rimangono poche ore per accaparrarsi una di queste lavasciuga a questi prezzi così bassi, a meno che il portale non decida, in un secondo momento, di prolungare le offerte. Ad ogni modo, acquistare oggi una delle lavasciuga selezionate da Yeppon significa portarsi a casa elettrodomestici di altissima qualità al miglior prezzo. La LG F2DV9S8H2E, ad esempio, viene proposta a soli 669,99€, mentre la F4DV710H2EA a soli 799,99€. Entrambe godono di tagli di prezzi importanti, così come le proposte degli altri produttori.

A prescindere da quale modello decidiate di acquistare, avrete la certezza di affidare i vostri capi a un elettrodomestico in grado di prendersene cura, lavandoli e asciugandoli come farebbe un’ottima lavanderia. Ciò sarà possibile grazie alle più recenti tecnologie del settore, come la 3D Multi Spray di LG, che permette alla lavasciuga di raggiungere ogni centimetro del bucato tramite un sistema a getti multi-direzionale, per un pulito pressoché perfetto.

Se ci spostiamo in casa Samsung, il produttore è solito implementare nei suoi modelli di punti la tecnologia Air Wash, che dona ai tessuti un odore gradevole, oltre a rimuovere i batteri dalla superficie. Le continue ricerche del noto brand hanno permesso oggi di raggiungere risultati eccellenti in tal senso, anche senza acqua calda, a tutto vantaggio del risparmio. A tal riguardo, il produttore stima un risparmio annuale di quasi 100€ se si tiene conto della tariffa attuale di 66 centesimi per kWh, qualora si utilizzi la lavasciuga 5 volte a settimana.

AEG, invece, si farà apprezzare per la tecnologia DualSense, che adatta la temperatura e il movimento del cestello in base al tipo di tessuto regolando, di conseguenza, anche la durata. Insomma, che abbiate abbigliamento delicato o capi tecnici, le lavasciuga scontate da Yeppon faranno al caso vostro!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, oltre ovviamente a tutti quelli relativi al Black Friday 2022.

