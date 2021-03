Offerte videogiochi PS5, le migliori su Amazon

La tanto desiderata PS5 è oramai entrata dallo scorso novembre a questa parte nelle case di un numero sempre maggiore di videogiocatori. Una console, per quanto potente, non è però nulla senza un parco giochi adeguato e, per tutti coloro che stanno cercando dei giochi per PS5 a un buon prezzo, abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo le migliori offerte sui videogiochi PS5 su Amazon.

Tra i videogiochi per PS5 in forte offerta su Amazon possiamo trovare numerosi generi. Con uno sconto di 15 euro è infatti ad esempio disponibile l’ottimo remake di Demon’s Souls, mentre ad essere acquistabile con ben il 50% di sconto rispetto al prezzo di listino è Watch Dogs Legion nella sua Limited Edition. Da non sottovalutare sono inoltre il sempre giocatissimo Call of Duty Black Ops Cold War, presente su Amazon a 59,99€ e Hitman 3, la cui Deluxe Edition è disponibile con ben 40€ di sconto rispetto al prezzo di lancio.

I titoli per PS5 in offerta su Amazon sono però anche molti altri oltre a quelli citati qui sopra. Potete trovare la nostra personale selezione delle migliori offerte sui videogiochi PS5 su Amazon comodamente qui sotto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!