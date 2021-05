Offerte Volagratis per l’estate, voli a meno di 60€!

Dopo aver dato uno sguardo alle migliori offerte del giorno di eBay e alla promozione di Microsoft dedicata al nuovo Surface Laptop 4, è doveroso fare un piccolo break dalla consueta rassegna di prodotti hi-tech con un’iniziativa incentrata sui voli. Volagratis, infatti, ha deciso di inaugurare una nuova tornata di sconti su tante potenziali mete, sia italiane che straniere, con prezzi decisamente allettanti.

Un viaggio è sempre un’ottima occasione non solo per scoprire nuovi posti e nuove culture, ma anche per staccare la spina dalla ruotine quotidiana (lavoro, università e scuola ndR). La promozione di Volagratis, infatti, permette di viaggiare nelle mete turistiche più entusiasmanti e più ricercate sul portale, come nel caso di Corfù, Londra e Palma di Maiorca. Naturalmente, insieme ai biglietti aerei, potrete aggiungere al carrello l’opzione flessibile, qualora ci fossero delle problematiche di qualsiasi tipo prima della partenza.

Le proposte di Volagratis sono come sempre variegate, e comprendono dunque le papabili mete turistiche sia per gli amanti del mare, della cultura e della montagna. Di seguito dunque troverete tutte le offerte low cost più vantaggiose (la percentuale di risparmio deriva dal confronto tra il prezzo attuale del volo e il prezzo medio della stessa tratta dello scorso anno ndR). Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo.

Infine, prima di passare alla lista dei voli low-cost, vogliamo di ricordarvi di seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se siete interessati invece ai buoni sconto, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra pagina speciale. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!