Offerte Western Digital, sconti su dischi esterni e soluzioni di storage affidabili

Con l’inizio della settimana sono partite anche le nuove offerte di Amazon e in questa news andiamo a presentarvi quelle relative ai dischi esterni di Western Digital. Infatti grazie ai WD Days trovereTE moltissime soluzioni di storage affidabili a prezzi molto vantaggiosi. Western Digital è un’azienda affermata nel settore da ormai molti anni ed è sinonimo di qualità e sicurezza, le sue soluzioni di storage, sia interno che esterno, hanno fatto la storia e sono sempre state garanzia di estrema affidabilità.

Tra le numerose offerte troviamo prodotti principalmente appartenente a due linee, i My Passport, ideali per il trasporto e i My Book e My Cloud soluzioni ideali per l’archiviazione casalinga o da ufficio. Se per esempio avete bisogno di tanto spazio di archiviazione da portare sempre con voi potete trovare il My Passport Ultra da 5TB a soli 143€ invece di 180€. Questo disco esterno con collegamento USB-C è compatibile con PC, Xbox e PS4 e dispone di protezione via password e backup automatico dei dati tramite il software WD Discovery.

Se invece cercate un sistema di archiviazione casalingo o per l’ufficio vi consigliamo di dare un’occhiata al My Book Duo, che in questa soluzione presenta 12TB di spazio preconfigurato in RAID-0 (2 dischi WD Red da 6TB), connessione USB 3.1, protezione via password e backup automatico.

Come al solito vi invitiamo a dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo. Inoltre, come ormai saprete abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Le migliori offerte Western Digital

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!