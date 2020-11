Offerte Yankee Candle, il regalo perfetto per Natale

Continua la nostra carrellata quotidiana di offerte e sconti con l’offerta del giorno Amazon dedicata alle candele Yankee Candle. Sulla cresta dell’onda da diversi anni, Yankee Candle offre prodotti che con le loro fiammelle profumano in modo unico le vostre stanze, donando all’ambiente un’aria rilassata ed elegante, molto più dei comuni deodoranti ambientali in commercio. Considerando poi che Amazon propone per oggi uno sconto fino al 30% su un’ampia selezione di questi prodotti, avete davanti l’occasione perfetta per approcciarvi a questo mondo risparmiando sensibilmente, o rinnovando e ampliando la vostra collezione di fragranze!

Alla pagina dedicata all’iniziativa potete trovare candele di ogni tipo e fragranza, ma noi oggi vogliamo già pensare al Natale, e per questo vi suggeriamo l’interessante Confezione regalo natalizia Yankee Candle, che, scontata del 30%, potrà essere vostra a 39,90€ invece dei 57,50€ iniziali. Nella confezione troverete ben 8 candele dai profumi unici e avvolgenti e vari accessori tra cui un tagliastoppino e un portacandele in vetro. Che vogliate regalarla a qualcuno a voi caro o acquistarla per voi stessi, questa conferzione natalizia Yankee Candle offre un set perfetto per respirare letteralmente l’aria del Natale per tantissime ore: le candele nella confezione sono realizzate in cera di paraffina e hanno uno stoppino in cotone; una combinazione perfetta per garantire una combustione costante e uniforme, tanto da garantire fino a 75 ore di combustione per candela.

Con tantissime candele in promozione, siamo sicuri ci sarà sicuramente quella che fa al caso vostro alla pagina dedicata all’iniziativa. Qui sotto abbiamo selezionato alcuni prodotti per voi, ma prima di lasciarvi sfogliare il catalogo virtuale delle promozioni Amazon, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!