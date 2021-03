Saldi di marzo: Windows 10 pro a soli 11€ e Office 2019 a 33€ su CDKoffers

Continuano i saldi di marzo di CDKoffers, una perfetta occasione per acquistare licenze di Window e Office a prezzi stracciati. Dopo aver messo sotto i riflettori la scorsa settimana l’ottima offerta su Windows 10 Pro a poco più di 11 euro, questa settimana concentriamo al nostra attenzione invece sul software più famoso al mondo in quanto a produttività, sia personale che lavorativa. Ovviamente stiamo parlando di Microsoft Office e dei suoi programmi più famosi, Word e Excel, che ormai fanno parte della vita quotidiana di moltissimi lavoratori e non solo.

Infatti a questo giro l’offerta principale che ci propone CDKoffers riguarda la suite di programmi Office 2019 nella versione Professional Plus. Normalmente la licenza di questo software costerebbe oltre 500€ ma grazie a CDKoffers potrete acquistarla a poco più di 33 euro. Questo grazie anche all’ulteriore sconto riservato ai nostri lettori, che utilizzando il codice TOM25 potranno usufruire di taglio di prezzo aggiuntivo del 30%!

N.B.: per sfruttare al meglio le offerte vi ricordiamo di utilizzare il codice TOM25 durante la procedura d’acquisto per ricevere un ulteriore sconto del 30% direttamente a carrello.

Le migliori offerte su Windows e Office

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.

