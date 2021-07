Olimpiadi di Tokyo: fino al 60% su TV e soundbar su ePrice

Sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo e qual è il modo migliore per seguirle se non attraverso un ottimo televisore? In occasione di questo evento, vi informiamo che ePrice ha ridotto il prezzo di tantissime smart tv e impianti audio fino al 60%, dandovi l’ennesima occasione di fare un ottimo acquisto prima delle vacanze estive.

Ovviamente, tra i modelli proposti in offerta non mancano i brand più importanti come LG, Samsung e HiSense, mentre per quanto riguarda la parte audio troverete a prezzi stracciati soundbar e grossi diffusori per il salotto a marchio Yamaha, TCL, Sony e Sharp. Grazie alle suddette promozioni, dunque, seguire i propri sport preferiti alla massima qualità risulta più conveniente del previsto e a dimostrarlo è la LG OLED55C11LB, nel suo ultimo modello da 55 pollici, proposta ad un prezzo persino inferiore rispetto al modello con diagonale da 48 pollici, ovvero 1.138,99€ anziché 1.899,98€. Uno sconto eccellente su quello che è uno dei televisori più ambiti in assoluto, dato che parliamo di una decurtazione di oltre 700€ che, per una smart tv presentata di recente, equivale ad un affare imperdibile.

Non serve molto per capire i motivi che spingono tante persone a scegliere la smart TV LG OLED55C11LB piuttosto che un altro modello. Innanzitutto, i futuri possessori potranno fare affidamento sulla tecnologia OLED, con uno dei pannelli più all’avanguardia presenti sui moderni televisori di fascia alta, ed in grado di garantire colori fedeli e contrasto elevato, nonché ampi angoli di visione. Un altro fattore che gioca un ruolo importante è la possibilità di collegare questo televisore alle console di ultima generazione e sfruttare le alte frequenze di aggiornamento del pannello garantite dalla porta HDMI 2.1, di cui questo modello ne vanta ben 4. Un aspetto, quello della frequenza di risposta, molto importante per i giocatori, che necessitano di reazioni istantanee per affrontare a testa alta i nemici nelle dure partite online.

Chiaramente, oltre all’ottimo LG OLED55C11LB ci sono tante altre smart tv che vi permetteranno di seguire le Olimpiadi di Tokyo alla massima qualità, motivo per cui vi suggeriamo di consultare la pagina delle proposte di ePrice al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare quello che meglio si adatta alle vostre esigenze. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti e alla nostra selezione prodotti in calce, non dimenticate di seguirci anche ai nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

