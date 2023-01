Il televisore è uno degli elettrodomestici più amati e utilizzati dagli italiani, e possederne uno di qualità è ormai indispensabile: che si tratti di un film d’azione, una serie tv su Netflix o una partita di calcio, poter vedere le immagini in alta risoluzione cambia totalmente l’esperienza di visione. Se tra i vostri buoni propositi del 2023 c’è quello di acquistare una nuova Smart TV, vi consigliamo un incredibile modello LG da 75″, protagonista di un’offerta su eBay!

La Smart TV LG 75QNED826QB è infatti disponibile a soli 1.1990,00€ invece di 2.299,00€; si tratta di un ribasso del 48%, che vi permetterà di risparmiare oltre 1.000€! Considerando la qualità eccellente dell’articolo, che fa parte della serie QNED e presenta un display Ultra HD 4K, trovarlo a questo prezzo lo rende un’occasione davvero imperdibile!

Grazie alla combinazione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell godrete di colori intensi, ricchi di contrasti e con neri profondi, il tutto in un ampissimo schermo da 75″ che vi permetterà di godere di un’esperienza di visione pari a quella del cinema. Inoltre, il processore α7 Gen 5 sviluppato da LG sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare qualsiasi contenuto stiate guardando, in modo da stupirvi sempre con immagini elaborate in 4K e risaltando i soggetti in primo piano rispetto allo sfondo.

Oltre che per guardare film e serie tv, la Smart TV è perfetta anche per il gaming: lo schermo in 4K vi permetterà di godere di un’esperienza immersiva, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz renderà ogni gameplay incredibilmente fluido e reattivo. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync Premium eliminerà qualsiasi effetto di tearing, garantendovi sempre immagini mozzafiato e senza cali di frame rate.

Ovviamente, trattandosi di una Smart TV, non possono mancare funzionalità aggiuntive davvero imperdibili: troverete il sistema operativo webOS 22, che vi offrirà un menu completamente personalizzabile per ogni membro della famiglia, ricco di applicazioni su misura per ogni gusto. Troverete per esempio tutte le piattaforme streaming più comuni come Netflix, Disney+, Amazon Prime, RaiPlay e molto altro, oltre ad app dedicate allo sport, alla musica e alle notizie. Inoltre, potrete utilizzare i comandi vocali o lo smartphone per controllare l’LG 75QNED826QB, dato che sono compatibili assistenti come Google Assistant e Alexa.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla Smart TV LG 75QNED826QB. Il nostro consiglio è quello di approfittare dello sconto il prima possibile, dato che c’è la possibilità che termini a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima.

