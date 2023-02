Acquistare una smart TV con risoluzione 8K non è ancora un’operazione alla portata di tutti, giacché se anche il 4K è stato ormai definitamente sdoganato, tanto che i prezzi sono, in media, diventati molto accessibili, per ciò che concerne le smart TV 8K, i prezzi si attestano ancora oltre la soglia dei 2000 euro, risultando così una spesa non proprio alla portata di tutte le famiglie.

Sarà così ancora per molto? Difficile dirlo, ma se siete alla ricerca di una smart TV in tale risoluzione, e può andar bene un pannello con diagonale da 55″, allora diremmo che non potete davvero ignorare questa ottima offerta messa in campo da Amazon, e grazie alla quale potrete acquistare una splendida smart TV 8K con uno sconto di ben 1.073 euro!

Di che stiamo parlando? Della spettacolare smart TV Samsung Neo QLED QN700B da 55″, ovviamente con risoluzione 8K, che dagli originali 2.199,00€ è oggi in sconto a soli 1.125,89€, con un risparmio netto del 49% rispetto al prezzo originale, che non sono affatto pochi per un televisore di questa qualità, specie considerando l’ottima diagonale da 55″, tra le più acquistate in assoluto.

Prodotta da Samsung, e facente parte della gamma di smart Tv dotati di schermi Neo QLED, ovvero quelli con una tecnologia molto simile ai mini LED, la Samsung QN700B è una smart TV capace di garantire uno spettacolo visivo con ben pochi concorrenti, complice non solo la sua eccezionale risoluzione, per altro esaltata da uno schermo di ottima qualità, ma anche al suo ricco apparato tecnologico che, tra le varie, comprende il supporto alla mappatura tonale dinamica di HDR10+, capace di regolare colori e contrasto di ogni singola scena a schermo, così da offrire dettagli di elevatissima fattura, esaltando anche i più piccoli dettagli!

Anche il profilo acustico non ha eguali, e grazie al supporto alla tecnologia Dolby Atmos e OTS Lite, la visione di film e videogame, oltre che delle più cinematografiche tra le moderne serie TV, vi garantirà un’esperienza avvolgente e totale, rendendo il vostro angolo home cinema coinvolgente quanto e più di una sala cinematografica!

Dotato di performance di qualità, e impreziosito da un disign che fa delle cornici sottili la sua punta di diamante, la smart TV Samsung QN700B è la candidata ideale per il salotto di chiunque sia alla ricerca di una TV che possa vantare il titolo di “nonplusultra” nel mondo dell’intrattenimento domestico, risultando una scelta ideale tanto per il cinefilo, quanto pe ril gamer più incallito!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto di questa splendida smart TV, così da scongiurare la possibilità che il prodotto vada esaurito o che la promozione termini prematuramente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!