Oltre 1000€ di sconto sul frigorifero Side By Side LG su Mediaworld

La nostra verticale dedicata alle migliori offerte della rete si arricchisce con le proposte giornaliere di Mediaworld, la cui iniziativa vi permetterà oggi di risparmiare oltre 1.000€. Ovviamente, tale risparmio non coinvolge tutti i prodotti, ma la maggior parte vengono comunque proposti a prezzi sbalorditivi, dandovi modo di aggiornare la vostra casa o dispositivi personali con le più recenti soluzioni in commercio.

Ad ogni modo, una delle offerte imperdibili è quella relativa al frigorifero side by side LG GSJ961PZVZ, che viene proposto con uno sconto di ben 1.300€, facendo crollare il prezzo dagli incredibili 2.799,00€ a “soli” 1.499,00€. Un risparmio notevole per un frigorifero side by side, la cui dicitura indica che ci troviamo di fronte ad una sorta di armadio a due ante, ciascuna con larghezza diversa.

Un frigorifero, dunque, che necessità di un buon quantitativo di spazio libero per essere posizionato, adatto quindi alle cucine di medie e grandi dimensioni e per coloro che hanno le esigenze di conservare un enorme quantitativo di alimenti, ma un modello side by side non è solo sinonimo di capienza, dal momento che viene dotato di motori potenti e tecnologie avanzate affinché il raffreddamento copra l’intera area interna. Questo è un aspetto che LG GSJ961PZVZ conosce molto bene ed ecco perché l’azienda ha fatto in modo che questo specifico modello vantasse la sua miglior tecnologia, come il Linear Cooling, Door Cooling+, NatureFresh, Fresch Converter e Fresch Balancer, ovvero una serie di accorgimenti e modalità pensate per offrire agli alimenti la miglior conservazione possibile, eliminando odori, ottimizzando l’umidità e fare in modo che ogni singolo scomparto abbia la giusta temperatura.

Insomma, un’offerta senza se e senza ma, se non per il fatto che sarà valida solo per oggi, così come tutte le altre occasioni disponibili sul catalogo completo. Detto ciò, la giornata è appena iniziata, motivo per cui aspettatevi tante altre opportunità nel corso della giornata e non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

