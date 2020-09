Oltre 1000€ di sconto sul notebook gaming MSI GE63 nei Solo per oggi Mediaworld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte della giornata, è ora arrivato il momento di dare un’occhiata a quelli che sono gli sconti del Solo per oggi di Mediaworld, che vi permetteranno di acquistare prodotti come smartphone, smart TV ed elettrodomestici a prezzi sbalorditivi, con decurtazioni di prezzo che, ricordiamo ancora una volta, saranno valide fino al termine della giornata odierna.

Molte le offerte disponibili, ma tra le varie vi segnaliamo l’ottimo notebook da gaming MSI GE63 Raider RGB 8SG-024IT, una variante che implementa alcuni dei migliori componenti che potete trovare in questo momento in un dispositivo portatile, come ad esempio la scheda video Nvidia RTX 2080. Sebbene lo sconto sia pazzesco, passa infatti da 3.199,99€ a 2.099,99€, il prezzo rimane molto importante e sicuramente non alla portata di tutti, tuttavia bisogna tenere in considerazione che solo la scheda video ha un valore decisamente elevato, per non parlare della qualità costruttiva di questo modello e del design che sprigiona potenza da ogni dettaglio.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, MSI GE63 Raider RGB 8SG-024IT si propone sul mercato con un processore Intel Core i7 8750H, una CPU non di ultimissima generazione ma che riesce a gestire senza problemi l’incredibile potenza della scheda grafica, nonché 16GB di RAM, un SSD da 512GB e un hard disk da 1TB. Su un dispositivo del genere, non può mancare ovviamente un display con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, tempi di risposta velocissimi e un eccezionale resa dei colori. Insomma, si tratta di una vera e propria macchina da gioco, ideale per coloro che non vogliono scendere a compromessi in nessun titolo (salvo rarissime eccezioni come l’ultimo Microsoft Flight Simulator) e a questo prezzo bisogna certamente tenerlo in considerazione.

Come sempre, le offerte di Mediaworld non si limitano solo ad un singolo articolo, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire l’intero catalogo. Infine, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!