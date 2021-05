Oltre 100€ di sconto su Insta360 ONE R ed altri articoli tech su eBay!

Mentre sulle nostre pagine impazzano le offerte dai portali principali, è giunto il momento di prenderci una piccola pausa per segnalarvi quelle che sono le nuove offerte proposte da eBay, i cui sconti vi permetteranno di acquistare tantissimi prodotti a prezzi davvero imperdibili.

Tra le tante proposte dell’e-commerce, vi segnaliamo l’offerta che riguarda l’Insta360 ONE R Twin Edition, disponibile all’incredibile prezzo di 399,00 euro anziché 510,00 euro, grazie ad uno sconto di ben 111 euro (-21%). Questa action cam, come specificato in una delle nostre guide all’acquisto, rappresenta la scelta ideale per coloro alla ricerca di un prodotto adibito allo sport estremo, in grado di realizzare fotografie e registrazioni video impeccabili.

L’Insta360 ONE R Twin Edition è una particolare action cam che si trasforma (in una manciata di secondi ndR) da una videocamera 360 a una macchina di ripresa 4K 60 fps grandangolare. Il design dell’obiettivo permette infatti di scegliere tra le diverse modalità di ripresa, passando da quella normale a quella grandangolare installando le “Mod grandangolo 4K” e “Mod 360 a doppio obiettivo”, incluse nella confezione di vendita.

Questa action cam, inoltre, è completamente impermeabile fino a 5 metri, grazie alla certificazione IPX8. Infatti, permette di riprendere in moltissime circostanze, dal bordo piscina oppure in una corsa in spiaggia. Il software vanta l’algoritmo di tracciamento potenziato (denominato “Deep Track”) che consente di selezionare l’oggetto della ripresa con un tocco oppure con un comando vocale, anche con la presenza di ostacoli che possono interrompere il campo visivo. One R supporta la tecnologia HDR, sia per foto che per video, dunque le immagini saranno più vivide e dettagliate. Invece, durante le ore notturne, attivando la modalità “Ripresa notturna”, sarà possibile scattare fotografie naturali, definite e vivaci.

Oltre all’incredibile offerta riservata all’Insta360 ONE R Twin Edition, vale la pena citare la scontistica dedicata alla nuova console di Microsoft, Xbox Series S, disponibile a 279,90 anziché 299,99 euro. Uno sconto che, seppur minimo, vi consentirà di entrare nella cosiddetta “nuova generazione“, e dunque potrete giocare a tutti i videogiochi moderni ad una risoluzione di 2560 × 1440 pixel (Quad HD). Con il prodigioso Xbox Game Pass Ultimate (venduto separatamente) sarete in grado di accedere in un catalogo infinito di videogiochi in costante aumento.

Detto ciò, le due offerte relative all’Insta360 ONE R Twin Edition ed alla nuova Xbox Series S sono soltanto la punta dell’iceberg dell’iniziativa, infatti vi consigliamo di visitare la pagina di eBay per consultare l’intera proposta del portale. Prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento & sport e prodotti cinesi. Se siete alla ricerca di codici sconto, potete dare uno sguardo alla nostra pagina dedicata. Buono shopping!

