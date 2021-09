Oltre 100€ di sconto sulla splendida sedia gaming Razer Iskur!

Andiamo in chiusura di questa ultima giornata di sconti di settembre, segnalandovi quella che è un’offerta davvero ottima per chiunque sia alla ricerca di una sedia gaming ai vertici dell’eccellenza, ma che sia anche disponibile con uno sconto di tutto rispetto.

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile con ben 113,45€ di sconto, l’ottima sedia da gaming Razer Iskur, che dagli originali 549,99€, è ora acquistabile al prezzo di 436,54€! Non il prezzo più basso mai raggiunto da questa sedia, certo, ma comunque un ottimo affare se si considera che parliamo di un prodotto con meno di un anno di vita sulle spalle e che è, di per sé, poco incline a proporsi a prezzo scontato.

Comoda ed accattivante nel suo design deciso ma sobrio, senza gli eccessi più tipici di questo settore, la Razer Iskur è una sedia da gaming solida e confortevole, progettata per offrirvi il giusto sostegno anche a fronte di lunghissime sessioni di gaming o di lavoro al PC. Il merito è anzitutto dei materiali impiegati, capaci di garantire una durata nel tempo senza eguali, secondo quelli che sono i tipici standard di qualità dei prodotti Razer.

Si parte dalla struttura, realizzata in metallo smaltato, e rivestita con una spessa e resistente pelle sintetica multistrato in PVC, per passare poi alle comode imbottiture, realizzate da Razer con schiuma ad alta intensità, così da garantire morbidezza, ma anche il giusto sostegno per glutei e lombi, per una seduta sempre comoda e mai soggetta a deformazione o usura.

Inoltre, come ci si aspetterebbe da un prodotto top di gamma, la sedia da gaming Razer Iskur è anche fornita di braccioli regolabili e dai profili morbidi, e di leve per regolare altezza e inclinazione che la rendono una scelta comoda per qualsiasi tipologia di giocatore benché, come immaginerete, si tratta di un prodotto a misura di adulto, e non di bambini. In sostanza, la sedia da gaming Razer Iskur è un articolo da non farsi assolutamente scappare, e non è un caso che in brevissimo tempo si sia imposta come una delle opzioni preferite dai gamer, specie per chi cerca stile, eleganza, comodità ed una straordinaria durata nel tempo.

Ovviamente, la sedia da gaming Razer Iskur è comunque solo una delle tante offerte di questa ultima giornata di settembre

