Oltre 1400€ di sconto su smart TV QLED Samsung nel Solo per oggi Mediaworld

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono le migliori offerte di Amazon ed Bay, è ora giunto il momento di dare uno sguardo anche alle ottime promozioni del “Solo per Oggi” di Mediaworld che, fino a mezzanotte di quest’oggi, consentirà a tutti gli interessati di acquistare diversi prodotti a prezzi scontati, dalle più disparate categorie del portale come smart TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la cura della persona e notebook.

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata alla smart TV QLED Samsung da 65 pollici, in particolare al modello QE65Q95TCTXZT. Generalmente commercializzata a 2.699,00€, ora potrete portarvela a casa al prezzo di 1.299,00€, grazie ad un significativo sconto che taglia il prezzo consigliato dal produttore di ben 1.400,00€!

Il televisore Samsung QE65Q95TCTXZT è un concentrato di tecnologia. Innanzitutto, vanta una nuovissima tecnologia di retroilluminazione dei LED, denominata Direct Full Array +, che permette un controllo preciso di ciascuna zona del pannello, garantendo dunque un contrasto eccezionale con neri ultra-profondi e bianchi brillanti.

Dotato del processore Quantum di Samsung, questo televisore analizza autonomamente la fonte in ingresso e, grazie ad un’intelligenza artificiale, riduce il rumore delle immagini, ripristina tutti i dettagli e definisce i contrasti, per poter offrire sempre contenuti al massimo della qualità, e dunque alla risoluzione del 4K!

Tra le altre caratteristiche, troviamo anche la tecnologia Object Tracking Sound che migliora sensibilmente l’audio, rendendolo tridimensionale. Grazie ad altoparlanti rivolti verso l’alto e il basso, il suono segue il movimento degli oggetti sullo schermo, assicurando quindi una buona resa musicale. E poi, questo televisore è un ottimo compagno d’ufficio con la funzione “accesso remoto”, infatti permette di effettuare il mirroring del display del PC, in modo tale da lavorare comodamente sul divano.

Un prodotto che, considerando quanto detto e il nuovo prezzo di vendita, diventa il candidato ideale per tutta la famiglia. Chiaramente, non è l’unica offerta nel “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi suggeriamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutta la proposta del portale. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti e alla nostra selezione di prodotti, vi consigliamo ancora una volta di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

