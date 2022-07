Se state pensando di acquistare un ottimo PC fisso, perfetto per ogni aspetto della produttività e disponibile a un prezzo davvero interessante, vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico iMac da 24″, in forte sconto da Amazon. Si tratta di un’offerta imperdibile, dato che il modello in questione è un prodotto top di gamma con 256 GB di SSD e disponibile a soli a 1.499,00€ invece di 1.719,00€!

L’iMac da 24″ del 2021 è un prodotto dalla qualità impareggiabile, rivoluzionato dall’ottimo chip M1 che non solo vi assicura performance eccellenti ma vi permette anche di utilizzare un PC spesso appena 11,5 mm. Essendo così sottile, contraddistinto da un design compatto e minimalista, potrete inserirlo alla perfezione anche nelle scrivanie meno spaziose, per la massima comodità. Dato che stiamo parlando di un prodotto dalle ottime performance, disponibile a un prezzo particolarmente ridotto, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto prima il prezzo salga nuovamente!

Come vi abbiamo già accennato nell’introduzione, il vero asso nella manica di questo PC a marchio Apple è il fantastico chip M1, in grado di integrare processore, grafica, memoria e altri componenti in un unico circuito. In questo modo, il brand ha potuto ideare e realizzare un iMac potente e veloce ma in uno spazio particolarmente ridotto. Il chip affiancato a macOS Monterey, dunque, è stato pensato proprio per portare il PC a un livello di efficienza eccezionale, garantendovi il massimo della fluidità anche mentre state utilizzando più applicazioni nello stesso momento. La CPU, infatti, è fino all’85% più rapida rispetto ai modelli precedenti mentre la grafica è 2 volte più scattante, se paragonata ai modelli iMac 21,5″ con configurazione standard.

Proprio per questo motivo, potrete puntare all’acquisto del dispositivo Apple anche, e soprattutto, se avete bisogno di lavorare per lunghe ore con app di editing foto o video, oppure per progettare. Non solo sarete certi di non riscontrare mai problemi di lentezza ma, non meno importante, non dovrete mai preoccuparvi di avere un PC affaticato e surriscaldato nel corso della vostra giornata lavorativa. Da non sottovalutare anche l’ottimo display Retina 4,5K, pensato per assicurarvi la visione di ogni singola sfumature e di ogni minuscolo dettagli sullo schermo, in maniera nitida e realistica. Il display, infatti, è in grado di mostrarvi oltre 1 miliardo di colori, attingendo all’ampia gamma cromatica P3 e ai 500 nit di luminosità che rendono viva e brillante ogni singola immagine.

Non meno importante, l’ottimo rivestimento antiriflesso per il massimo del comfort visivo e una leggibilità migliore anche dopo diverse ore di utilizzo. Questa accortezza, affiancata alla tecnologia True Tone di Apple, vi permettono di lavorare serenamente al PC senza avere paura di stancare eccessivamente lo sguardo, anche dopo un utilizzo prolungato. Nel caso abbiate intenzione di utilizzare l’iMac per avviare call lavorative e non su FaceTime, sappiate che potrete sfruttare una cam e un microfono senza precedenti, in grado di assicurarvi una risoluzione in HD e 1080p più un audio forte e chiaro, grazie all’arrey di qualità professionale.

Se siete interessati ad acquistare anche altri prodotti e vorreste vedere quali sono le altre promozioni in corso, in questo periodo di forti ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

