Oltre 200€ di sconto su prodotti di fitness e bellezza su GeekMall

Concludiamo questa giornata piena di offerte segnalandovi quelli che sono gli sconti di GeekMall, portale specializzato in prodotti di fabbricazione cinese validi e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, oggi reso ancora migliore grazie ad una serie di decurtazioni che, in alcuni casi, possono permettervi di risparmiare oltre 200€ su prodotti di fitness e bellezza, come tapis roulant e biciclette elettriche che, oltre ad essere utili per mantenerci in forma, sono anche attrezzi che possono far divertire, merito delle numerose funzioni smart integrate.

Diverse le proposte, ma quella che ha saputo attirare di più la nostra attenzione è la bicicletta elettrica Fiido D11, uno dei modelli più noti sul mercato, dal momento che viene venduta a 899,00€ invece di 1.109,00€. Non è un caso se questo specifico modello gode di una buona popolarità, dato che offre una delle migliori autonomie per quanto concerne il settore della mobilità elettrica, con i suoi 100km in modalità assistita che la piazzano ai vertici della categoria.

Una distanza davvero notevole, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che la Fiido D11 è una bicicletta pieghevole, quindi compatta e facile da posizionare una volta arrivati a destinazione. Il valore di questo modello lo si trova poi anche in altri aspetti, tra cui la sicurezza, che viene garantita dagli pneumatici da 20 pollici e da un doppio sistema frenante a disco, che dimostra tutto il suo potenziale durante le brusche frenate.

Rimanendo a tema sicurezza stradale, non manca una luce a LED frontale, così come una luce luminosa posteriore, necessaria per indicare la vostra presenza in condizioni di scarsa visibilità. Completano poi quella che è un’ottima soluzione di mobilità un telaio in alluminio e un rapporto a 7 marcie Shimano.

insomma, avrete capito che la Fiido D11 è una delle migliori biciclette elettriche, soprattutto per coloro che puntano sull’autonomia, e poterla acquistare a prezzo scontato fa sì che la proposta diventi ancora più interessante. Detto ciò, le offerte di GeekMall includono anche altri prodotti che vi invitiamo a scoprire sulla pagina dedicata. Come sempre, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

