Se avete la necessità di portare la corrente elettrica anche dove questa normalmente non arriva, di difendervi da eventuali blackout nella vostra zona ed eravate alla ricerca di una soluzione a un prezzo vantaggioso, suggeriamo di valutare l’offerta che Amazon sta riservando al generatore elettrico Tecnoware, un prodotto attento ai dettagli e sicuro da utilizzare in ogni momento della giornata.

A seguito di uno sconto del 39%, tra i più alti di quelli rilasciati dal portale negli ultimi 3 mesi su questo modello, potrete acquistarlo a 429,00€ invece di 699,00€. Il prezzo ovviamente non sarà così conveniente per sempre, quindi potrebbe rivelarsi un ottimo investimento per il prossimo inverno, quando i temporali sono soliti far mancare momentaneamente la corrente nelle proprie case.

Alimentato a benzina e con una capacità di serbatoio di 15 litri, il generatore elettrico Tecnoware vanta una potenza di picco di 4.200 VA, più che sufficienti per mettere in funzione alcuni elettrodomestici tramite le due prese di tensione a 230 V, di cui una SCHUKO da 16A e un’altra da 8V. Queste sono quelle che vengono usate normalmente nelle reti domestiche, pertanto la compatibilità con i vostri elettrodomestici non sarà un problema.

Avviarlo e per far sì che lo strumento inizi a mandare corrente sarà tutt’altro che difficile, dato che la fase di accensione avviene tramite l’ausilio di una batteria e dell’apposita chiave, il tutto con la massima sicurezza, grazie anche a un sistema di protezione da sovraccarichi di corrente. Insomma, un prodotto adatto a tutti coloro che hanno bisogno di corrente elettrica sempre attiva per svolgere la loro attività. Segnaliamo, infine, che la soluzione di Tecnoware è una delle più vendute e ciò non fa altro che aumentare l’interesse nei confronti di chi svolte attività manuali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

