Oltre 300 euro di sconto su OnePlus 8 Pro grazie a questo codice!

Se pensate sia arrivato il momento di cambiare smartphone, non potete perdere l’occasione di acquistare il OnePlus 8 Pro sullo store ufficiale di OnePlus, soprattutto ora che potete risparmiare oltre 300€ rispetto al suo prezzo di lancio, comprandolo probabilmente al prezzo più basso di sempre grazie al codice sconto ONEFORALL, che vi permetterà di risparmiare ulteriori 50€ fino al 17 maggio.

Come saprete, acquistare uno smartphone di fascia alta dell’anno precedente si rivela spesso la miglior soluzione, dal momento che andrete a munirvi di un dispositivo dalle caratteristiche quasi identiche al modello di ultima generazione ma risparmiando diverse centinaia di euro, andando così in contro al tanto ambito rapporto qualità/prezzo. Detto ciò, grazie a questo coupon, il OnePlus 8 Pro vi costerà solamente 599,00€ invece di 919,00€.

Un’ottima occasione, dunque, anche perché OnePlus riesce da svariati anni a competere con i migliori produttori di smartphone, riuscendo persino a sbaragliare la concorrenza sotto diversi aspetti, uno fra tutti la reattività. Infatti, sebbene qualsiasi smartphone di fascia alta goda di ottime prestazioni, i modelli di OnePlus hanno sempre dimostrato di avere una marcia in più nell’aprire le applicazioni più pesanti in tempi record, oltre a vantare meno impuntamenti e lag di vario tipo.

Il OnePlus 8 Pro è ai vertici della categoria anche lato multimediale, dove spicca il display da ben 6,78 pollici con risoluzione 3168×1440, la più alta attualmente in circolazione su uno smartphone. Per quanto concerne il comparto fotografico, sono presenti 4 sensori posteriori, la cui qualità è paragonabile alle controparti, così come l’autonomia. Insomma, siamo di fronte ad un top di gamma senza compromessi, l’ennesima prova del livello ormai raggiunto dal brand, capace di sfornare piccoli capolavori tecnici che nulla hanno da invidiare ai vari Galaxy S, iPhone e Huawei P.

Quella offerta dallo store OnePlus è probabilmente la miglior occasione per acquistare il OnePlus 8 Pro al prezzo più basso di sempre, il che va anche a confermare il fatto che prendere in considerazione uno smartphone top di gamma della precedente generazione, a volte, potrebbe essere la scelta più azzeccata.

N.B: copiare e inserire il codice sconto ONEFORALL nell’apposita sezione per ricevere lo sconto di 50€. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

