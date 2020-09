Oltre 300€ di sconto per il MacBook Air da 13,3″ nelle offerte del giorno eBay!

Dopo aver dato un’occhiata alle novità presenti fra le offerte del giorno Amazon, è ora il momento di scoprire le proposte odierne del principale contender della piattaforma, ovvero eBay che con le offerte dei suoi “Imperdibili” si dimostra sempre molto attento nel promuovere un’immane quantità di articoli, tutti contraddistinti da prezzi molti bassi e da tempi di consegna più che accettabili. Dunque, se ieri l’attenzione era tutta per il settore dell’abbigliamento, oggi la nostra attenzione si sposta verso i prodotti del mondo dell’informatica, con sconti che arrivano persino a superare il 60% di sconto!

La proposta è molto vasta, e riguarda un po’ tutte le categorie merceologiche dedicate al tech, quali accessori, tablet, monitor e persino notebook, nella cui proposta spicca senza dubbio lo straordinario MacBook Air da 13.3″ di Apple, un portatile originariamente venduto al prezzo di ben 1.299,00€ ma che oggi può essere vostro con oltre 300€ di sconto, ossia al super prezzo di appena 979,00€!

Equipaggiato di un versatile processore Intel Core i3 di decima generazione, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, MacBook Air è in grado di garantire performance stabili in quasi qualunque circostanza, proponendosi come un notebook versatile tanto nel campo del lavoro e dello studio, quanto in quello dell’intrattenimento. Il suo display è un Retina da 13,3″ con tecnologia True Tone con oltre 4 milioni di pixel è una gioia per gli occhi, ed è in grado di restituire una resa realistica e appagante, con colori il 48% più intensi rispetto alla concorrenza. Persino la tastiera ha un suo preciso fascino, ed anzi questo modello è equipaggiato dell’ultima versione di Magic Keyboard, l’innovativa tastiera Apple retroilluminata, con i tasti ottimizzati sia al tatto che alla pressione, e con un trackpad ingrandito del 20%, che permette maggiori movimenti ed una maggiore sensibilità durante l’utilizzo. Munito di una batteria intelligente in grado di garantire fino ad 11 ore di autonomia in utilizzo, MacBook Air è semplicemente uno dei migliori acquisti possibili in campo notebook, potendo contare non solo su di un design eccezionale, ma anche sulla tipica garanzia Apple, che come sempre si dimostra attentissima nella costruzione dei propri dispositivi e nella selezione dei materiali di assemblaggio.

Ovviamente non è finita qui, perché i prodotti inclusi nelle offerte quotidiane di eBay sono ancora molti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così che possiate trovare l'offerta più in linea con le vostre necessità.

