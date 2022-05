Amate sbizzarrirvi in cucina preparando piatti di ogni sorta, ma preferireste evitare la fatica di molti step necessari alla creazione di quelle pietanze? Se siete alla ricerca di una soluzione che vi consenta di restare degli abili cuochi risparmiando però la fatica, abbiamo il prodotto che fa per voi: la planetaria Kitchenaid!

Di grandi dimensioni e contraddistinta da uno stile elegantissimo capace di trasformarla in un oggetto di design, la planetaria Kitchenaid modello 5KSM7580XMS è venduta solo per oggi sul sito di Mediaworld con una super offerta! Dal prezzo di partenza di 1.019,00€ questo potentissimo elettrodomestico da cucina è ora venduto a 679,00€, acquistandolo così con un grande sconto di 300€!

Con una ciotola da 6,9 L in acciaio inox, questa planetaria di grandi dimensioni è eccellente se dovete preparare cibo in grande quantità! Dotata di una maniglia per una facile presa anche quanto la ciotola è molto pesante, questa straordinaria macchina è precisa nella preparazione dei cibi e semplicissima da pulire.

Il suo motore è a trasmissione diretta ad alta efficienza da 1,3 CV, potente e silenzioso durante tutta la sua attività di miscelazione veloce e completa. Regolabile fino a 10 velocità tra cui scegliere, le sue prestazioni si adatteranno al meglio nella preparazione dei vostri piatti riuscendo sempre a soddisfare le vostre esigenze.

Il suo design in metallo robusto e resistente le regala una veste raffinata, completata da una finitura arrotondata liscia capace di renderla un’impastatrice davvero signorile. Infine, l’offerta che vi proponiamo la offre in vendita completa di accessori: frusta piatta, frusta a filo e gancio impastatore sapranno supportarvi in ogni ricetta lavorando impeccabilmente al posto vostro!

Pratica da usare e semplice da pulire, la planetaria Kitchenaid 5KSM7580XMS è pronta ad arrivare nella vostra cucina rendendovi orgogliosi e soddisfatti del suo operato. Per questo, vi invitiamo a visitare subito la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, così da completare l’ordine prima che il prezzo torni alle origini!

