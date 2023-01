Se state pensando di acquistare una nuova smart TV, vi consigliamo did are uno sguardo a uno dei prodotti più in sconto da Mediaworld, tra gli store più forniti e affidabili del web. Vi segnaliamo, infatti, la smart TV Sony Bravia XR OLED da 55″, in ribasso addirittura del 22%!

Al momento, potrete portare a casa questo modello ad appena 1.089,99€ invece di 1.399,99€. Un costo davvero basso per un TV 4K in grado di assicurarvi una visione impareggiabile di film, serie, programmi e anche di videogame! Il nostro consiglio è di non farvi scappare la promozione, fintanto che potete usufruire di questo sconto incredibile.

Il primo punto a favore dell’acquisto della Sony Bravia è il Processore 4K HDR X1, ideato per avvalersi di avanzati algoritmi per ridurre il rumore delle immagini su schermo e migliorare la definizione dei dettagli. Grazie a un segnale 4K ancora più chiaro, tutto quello che osserverete in TV si avvicinerà alla qualità 4K e si arricchirà di contrasti e colori realistici. Inoltre, vi garantisce un’ampia gamma cromatica e l’esclusivo algoritmo Triluminos Pro che si occupa di rilevare il colore da saturazione, tonalità e luminosità per riprodurre sfumature naturali in ogni dettaglio. Scoprirai colori dal realismo sbalorditivo.

Inoltre, scoprirete immagini 4K ricche di texture e dettagli realistici anche nei contenuti in 2K o HD, grazie all’upscaling effettuato da 4K X-Reality PRO e al suo apposito database. I dettagli inoltre, sono sempre fluidi e nitidi anche in sequenze di azione rapida! Ciò è possibile poiché la smart TV Sony Bravia è dotata della feature Motionflow XR, una tecnologia innovativa che crea e inserisce fotogrammi aggiuntivi tra i fotogrammi originali. Si occupa, dunque, di confrontare i principali fattori visivi nelle successioni di frame e calcola la frazione di secondo dell’azione che manca nella sequenza.

Non meno importante, grazie ad Auto Low Latency Mode in HDMI 2.1, la Sony Bravia riconosce quando viene collegata e accesa una console, passando automaticamente alla modalità a bassa latenza. L’azione, in questo modo, è più fluida e reattiva, ideale per giochi ad alta intensità e in rapido movimento. Per quanto riguarda il comparto audio, l’X-Balanced Speaker dalla forma esclusiva è stato progettato per complementare la qualità audio e la sottigliezza del TV, garantendo un suono nitido per film e musica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

