Continuano le offerte che Amazon sta dedicando questa ultima settimana del 2022, in quella che è la rassegna di offerte di fine anno che ci accompagneranno fino al 31 dicembre, ed i cui sconti vi permetteranno di acquistare una moltitudine di articoli a prezzi scontatissimi!

Tra questi, è impossibile non segnalarvi questa splendida soundbar a marchio Bose, per la precisione la Bose 900, che grazie a queste offerte Amazon, scende dal suo prezzo consigliato di 999,95€, al più abbordabile 689,70€, con un risparmio netto di oltre 300 euro, ed anche la possibilità di risparmiare qualcosina in più, a patto che effettuiate un altro acquisto.

Acquistando 2 prodotti da una piccola selezione di articolo Bose, infatti, potrete ottenere uno sconto nel carrello di ben 200 euro, che vi verranno detratti immediatamente dalla spesa. Non si tratta, dunque, di un vero e proprio cashback, quanto piuttosto di un ulteriore sconto di Amazon, a patto però che i prodotti nel carrello siano 2, e siano scelti tra quelli valevoli per l’iniziativa.

Per quanto riguarda, invece, la protagonista di questa offerta, ovvero la Soundbar Bose 900, parliamo di un prodotto di enorme pregio, praticamente ai vertici del mercato, e capace di offrire un’esperienza che, francamente, ha ben pochi eguali in termini di intrattenimento domestico.

Il vostro spazio home cinema risuonerà davvero come una sala, grazie al supporto dei due diffusori di tipo up-firing realizzati su misura da Bose che, grazie anche al supporto alla tecnologia Dolby Atmos, vi garantirà la sensazione di percepire il suono da qualsiasi angolazione, a prescindere dall’effettivo posizionamento dei diffusori sul corpo della soundbar.

L’effetto è quello di un audio spaziale potente e coinvolgente, cesellato a dovere dal sistema di elaborazione spaziale TrueSpace di Bose, che analizza ed elabora i suoni per offrire un’esperienza stereo di altissimo livello, e perfetta per impreziosire la visione di film ad alto impatto, o per rafforzare l’immersione nei giochi console di ultima generazione.

Come se poi non bastasse, la Bose 900 include al suo interno persino gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, con cui potrete interagire grazie ai microfoni integrati, grazie ai quali non solo potrete controllare i parametri della soundbar come, ad esempio, il volume, ma anche qualsiasi altro dispositivo connesso alla vostra rete domotica, come le luci circostanti o, banalmente, il televisore collegato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questa eccezionale soundbar prima che essa vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!