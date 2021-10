Oltre 300€ di sconto su smart TV Samsung 4K da 65” con le offerte Mediaworld!

Mediaworld vuole stupire gli utenti con un numero spaventoso di offerte che coinvolgono diversi prodotti del suo catalogo. Quest’oggi, infatti, potrete sfruttare l’iniziativa del “Solo per Oggi” per acquistare smart TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, notebook e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%. Attenzione però, questa promozione giornaliera scadrà allo scoccare della mezzanotte.

Come da tradizione, la lista dei prodotti è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi quella dedicata al smart TV Samsung da 65”, in particolare il modello UE65AU9070UXZT. Solitamente disponibile a 1.199,00€, solo per oggi è venduto a “soli” 849,00€, a seguito di uno sconto di ben 350,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Si tratta di un prodotto che, oltre a specifiche tecniche, può contare su un ampio pannello LED da 65 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD, ossia 3840 x 2160 pixel, che permette di immergersi in un miliardo di sfumature di colori, grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color. Quest’ultimo sistema garantisce un assoluto realismo, in modo tale da permette a tutti i suoi futuri possessori di non perdere nessun dettaglio, anche nelle scene poco illuminate.

Questo televisore, inoltre, vanta un potete processore, chiamato Samsung Crystal 4K, che gestisce tutte le operazioni per poter offrire contenuti alla massima risoluzione possibile con la funzione di upscaling, soprattutto per i contenuti televisivi che talvolta non sono al massimo, sotto il punto di vista della risoluzione. E poi, questo TV rappresenta il compagno ideale per gli appassionati del videogioco perché, oltre ad una modalità pensata per il gaming, possiede una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz.

Insomma, un prodotto eccellente per assicurare prestazioni di altissimo livello e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, rappresenta un ottimo investimento per il futuro. Chiaramente, questo articolo non è l’unico attualmente in offerta nel “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti, al seguente indirizzo.

