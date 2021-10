Oltre 300€ di sconto sull’asciugatrice AEG con ProSense su Mediaworld

Più ci avviciniamo al Black Friday e più gli store online iniziano a farsi la guerra sui prezzi, con offerte che spesso rivaleggiano con quelle che troveremo a fine novembre. Un esempio è MediaWorld che, grazie alla sua iniziativa del Solo per Oggi, vi permetterà di acquistare moltissimi prodotti in forte sconto, con particolare attenzione oggi nei riguardi degli elettrodomestici.

Come saprete, Mediaworld è una catena di elettrodomestici molto grande, motivo per cui troverete un sacco di prodotti in offerta, ma quella più interessante di oggi riguarda l’AEG T8DBE853 da 8kg, una delle migliori asciugatrici in assoluto presente, non a caso, anche nella nostra guida dedicata. Come intuirete, il prezzo di listino di questo specifico modello è molto alto, ma con lo sconto di ben 370€ avrete modo di acquistarla con molti meno sforzi. I suoi 1.149€ vengono infatti ridotti a 779€ rendendo, come detto, questa offerta una delle migliori della giornata odierna.

La AEG T8DBE853 si dimostra una delle asciugatrici più capaci nell’asciugare i capi per diversi motivi, primo fra tutti il sistema AbsoluteCare, che vi permetterà di asciugare i capi con la stessa delicatezza di un’asciugatura naturale, grazie a programmi e movimenti del cesto studiati per ogni tipo di tessuto. Un altro fattore che la posiziona ai vertici della categoria è la tecnologia SensiDry di AEG, che le permette di lavare a temperature decisamente inferiori rispetto alla media. Come saprete, ciò significa che i tessuti non verranno sottoposti ad un calore eccessivo, il che si traduce in maggiore delicatezza, consumi energetici più bassi e non per ultimo tempi di lavaggio più brevi.

Gli ultimi due punti verranno poi ulteriormente ottimizzati da un’altra interessante tecnologia, che l’azienda chiama ProSense. Come anticipato, quest’ultima farà in modo che la AEG T8DBE853 regoli in autonomia il tempo di asciugatura, reso possibile dalla presenza di specifici sensori di umidità e temperatura. Insomma, come se non si fosse già capito, parliamo di un’asciugatrice di fascia alta, la quale oggi riceve un trattamento speciale da parte di Mediaworld, che vi permetterà di acquistarla ad un prezzo molto più abbordabile rispetto a quello originale.

