Se state pensando di acquistare una nuova smart TV e non avete intenzione di scendere a compromessi tra qualità e prezzo, allora sarete felici di sapere che Amazon propone uno sconto eccezionale sulla LG OLED83C14LA, che vi permetterà di acquistare uno dei migliori prodotti presenti sul mercato con un risparmio di ben 3.299,00€ sul suo prezzo originale!

Parliamo di una fantastica smart TV 4K che monta un brillante pannello OLED da 83″ e sfrutta le tecnologie di miglioramento dell’immagine basate su IA per offrire scene perfette in ogni situazione, con la possibilità di visualizzare segnali a 4K e 120Hz grazie alle connessioni HDMI 2.1, perfette per utilizzare al meglio console come PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tutto questo è disponibile a 4.699,99€, con uno sconto del 41% rispetto al suo prezzo di listino di 7.999,00€.

La LG OLED83C14LA rappresenta un assoluto top di gamma tra i modelli prodotti nel 2021, e punta sulla grande qualità del proprio schermo per catturare l’attenzione dello spettatore grazie ai suoi milioni di pixel auto-illuminanti, in grado di riprodurre fedelmente ogni scena, con neri perfetti e colori precisi. Per assicurare il massimo della qualità video, il suo processore 4K α9 di quarta generazione utilizza degli algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare i contenuti ad alta risoluzione, donando nuova vita anche alle immagini a definizione standard.

I videogiocatori più esigenti troveranno in questa smart TV lo schermo perfetto per godere al meglio dei giochi di ultima generazione, grazie alle connessioni HDMI 2.1 che consentono di visualizzare immagini a 4K e 120Hz, e alle tecnologie di controllo dell’immagine come Nvidia G-Sync e AMD Freesync, che garantiscono un’esperienza di gioco sempre fluida e stabile con tempi di risposta ridottissimi, capaci di fare la differenza nelle sfide multigiocatore.

LG OLED83C14LA offre uno spettacolo eccezionale in qualsiasi occasione, rilevando il tipo di contenuto che state visualizzando per garantire la migliore calibrazione di immagini e audio, con impostazioni dedicate a film, sport e animazione. Grazie alla certificazione EyeSafe, questa smart TV assicura il massimo del comfort visivo, riducendo le emissioni dannose e lo sfarfallio, regolando inoltre l’illuminazione dello schermo a seconda della luce ambientale.

Nel complesso la LG OLED83C14LA è davvero una smart TV dalle qualità indiscutibili, destinata a un pubblico esigente che non vuole scendere a compromessi nella scelta di un prodotto destinato a diventare il centro dell’intrattenimento della propria casa, acquistabile al prezzo migliore sul mercato grazie a questa promozione.

