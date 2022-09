Se state pensando di acquistare un monopattino elettrico top di gamma a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello i-Bike Mono Adventure disponibile su Amazon a soli 399,00€ invece di 789,00€. Si tratta di un articolo di ottima qualità, perfetto da utilizzare quotidianamente per spostarsi da casa a lavoro oppure da casa all’università. Al momento, e solo per poco, è scontato del 49%!

Mono Adventure è una soluzione innovativa per la micromobilità sostenibile e il commuting urbano alternativo all’auto. Si tratta di un monopattino progettato nel rispetto delle attuali normative vigenti, è dotato di limitatore a 6 km/h e luci LED anteriori e posteriori, per una maggiore sicurezza e visibilità nel traffico cittadino. Per questo motivo, dato che si tratta di un articolo così interessante e disponibile a un prezzo davvero valido, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto!

L’innovativo sistema di sospensione, grazie al doppio ammortizzatore posteriore, consente al monopattino di scaricare il peso a terra ed evitare fastidiose vibrazioni anche incontrando buche e dislivelli. Non meno importante, per la massima comodità, il modello i-Bike è ripiegatile in 3 semplici step! È sufficiente sbloccare la leva di sicurezza, piegare l’asta e agganciarla alla pedana. In questo modo il monopattino sarà comodamente trasportabile ovunque, anche sui mezzi pubblici.

Non meno importante, il display LCD retroilluminato sul manubrio che, oltre a mostrare velocità istantanea e carica residua, vi permette di scegliere fra 3 velocità differenti per adattare la spinta del motore al tipo di utilizzo, fino a un massimo di 25 km/h. Da non sottovalutare anche l’ottima batteria maggiorata da 10000 mAh, pensata per garantirvi un autonomia di ben 30 km pur mantenendo la velocità massima per l’intero tragitto! Un’ottimo punto a favore per chi deve percorrere giornalmente delle lunghe distanze.

Inoltre, grazie al diametro generoso da 12″, le ruote del monopattino mantengono una superficie di contatto più ampia con il terreno, il che si traduce in una maggior trazione. Gli pneumatici Honeycomb senza camera d’aria, con speciale design a nido d’ape, inoltre, offrono grande flessibilità e una presa eccellente su qualsiasi terreno. Se siete soliti portare degli oggetti con voi e avete bisogno di riporli, potrete sfruttare il bauletto portaoggetti posteriore, rimovibile e dotato di chiusura di sicurezza.

Se state cercando altri sconti super validi che arriveranno a brevissimo, nel corso del mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!