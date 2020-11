Oltre 400 tracce royalty-free per Twitch e Youtube nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Come ben saprete, su Youtube, Twitch e qualsiasi altro canale non è giustamente possibile usare in libertà la musica protetta da copyright. Un problema che si è evoluto ancor di più nei giorni scorsi. Humble Bundle ha fortunatamente deciso di venire in soccorso di tutti i talent, ma anche di tutti coloro che si stanno dedicando alla creazione di contenuti come film e videogiochi, proponendo un enorme bundle contenente a un prezzo super oltre 400 tracce musicali royalty-free da usare in completa libertà nei propri contenuti.

Pagando solamente 0,84 euro sarà possibile ottenere:

Dark skies and other diasters – 16 tracce musicali

Haunted – 21 tracce musicali

The vanishing of Elizabeth Rose – 6 tracce musicali

Chronicles of the illusion world – 29 tracce musicali

Archives vol 1: the dark side – 28 tracce musicali

Pagando più di 14,68 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Chuck kick ass – 15 tracce musicali

Shadows guild – 38 tracce musicali

The monster that lies within – 19 tracce musicali

Cult – 12 tracce musicali

Mindhunter – 11 tracce musicali

Forever and a day – 11 tracce musicali

Imagine – 13 tracce musicali

Archives vol 2: the love – 41 tracce musicali

Con oltre 21,06 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Chaos logic chaos the butterfly effect – 10 tracce musicali

The 29th planet – 10 tracce musicali

Black sails – 15 tracce musicali

Darkventures – 18 tracce musicali

Jotun – 10 tracce musicali

Pandemonium – 11 tracce musicali

Once upon a nightmare – 11 tracce musicali

Witchcraft – 14 tracce musicali

Slasher – 12 tracce musicali

The lab – 11 tracce musicali

Dreammagination – 13 tracce musicali

Pixel: faster stronger harder – 9 tracce musicali

Superheroes – 14 tracce musicali

Il bundle, che prende il nome completo di Humble Big Royalty-Free Music Bundle, oltre che permetterci di ottenere a un prezzo irrisorio un numero spropositato di tracce musicali, ci consente anche di fare una buona azione. Parte dei proventi verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche, come The V Foundation e Prevent Cancer Foundation. Un’ottima occasione, insomma, per risolvere il problema della musica nei propri contenuti e al contempo fare anche una buona azione.

» Clicca qui acquistare l’Humble Big Royalty-Free Music Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte