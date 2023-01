Mentre un tempo l’unico modo per dedicarsi ai videogiochi al PC era tramite un computer fisso, oggi hanno oramai preso piede i notebook gaming, i quali presentano processori potentissimi che permettono di far girare qualsiasi titolo, godendo di grafiche in alta risoluzione e gameplay fluidi. Se siete alla ricerca di un nuovo portatile per le vostre sessioni di gioco, o se volete sostituire quello che già avete, vi consigliamo una fantastica offerta disponibile su Amazon.

L’Acer Nitro 5 è infatti attualmente in sconto a 2.059,00€ invece di 2.499,00€; si tratta di un ribasso del 18%, che vi permetterà di risparmiare oltre 400,00€! Il notebook gaming è dotato di processore AMD Ryzen 9 6900HX, 16GB di RAM, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti da 8GB e display Full HD da 15.6″, rappresentando un prodotto ottimo con cui potrete giocare a qualsiasi titolo senza problemi!

La combinazione del processore di 12a generazione Intel Core i7 con la GPU GeForce RTX™ Serie 30, completamente ottimizzata per notebook, vi permetterà di godere di prestazioni eccelse, sia nel gaming che nelle azioni quotidiane. L’Acer Nitro 5 è infatti perfetto anche per lavorare, chattare, navigare, eseguire streaming e utilizzare programmi di editing; riuscirete a fare qualsiasi cosa vogliate con la massima fluidità e flessibilità, senza alcun rallentamento anche con svariate schede e programmi aperti.

Ovviamente il punto forte del notebook rimane il gaming: che si tratti di FPS intensi e frenetici o di gestionali rilassanti, potrete giocare al massimo della risoluzione, attivando il ray-tracing per migliorare ulteriormente la grafica. Inoltre, avrete modo di usufruire dell’NVIDIA DSS, un’impostazione che vi offrirà una velocità di gioco aumentata, senza compromettere la qualità delle immagini.

Le prestazioni ottimali dell’Acer Nitro 5 si riflettono nel pannello in Quad HD da 15.6″, che l’incredibile frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 3 ms vi garantirò sessioni di gioco estremamente fluide, anche durante le partite più movimentate e caotiche. Se vi dedicate al gaming competitivo riuscirete a primeggiare sempre nelle classifiche, sferrando colpi con precisione millimetrica e reagendo a ogni attacco con rapidità fulminea.

Anche nell’estetica l’Acer Nitro 5 riuscirà a sorprendervi: sono presenti ben 2 ventole di raffreddamento integrate, 2 prese d’aria e 4 sfiati, mentre gli RGB a 4 zone della tastiera sono completamente personalizzabili. Infine, potrete sfruttare un’incredibile quantità di porte, tra cui HDMI 2.1, USB 3.2 e Thunderbolt 4 USB-C, per collegare qualsiasi periferica desideriate.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta dell’Acer Nitro 5; il nostro consiglio è quello di approfittare dello sconto il prima possibile dato che potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

