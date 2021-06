Oltre 400€ di sconto su Smart TV ed elettrodomestici su Mediaworld

Mediaworld, anche in questo primo weekend di giugno, continua a proporci nuove tornate di sconti appartenente ai suoi “Solo per Oggi”, con offerte dedicate ad alcuni dei prodotti disponibili nel suo vasto catalogo online, tra cui spicca la presenza di smart tv, smartphone e grandi elettrodomestici. Proseguono, dunque, le occasioni per acquistare uno o più articoli a prezzi praticamente stracciati, ma è necessario ricordare che la promozione in questione termina allo scoccare della mezzanotte.

Come da tradizione per il portale, gli articoli promozionati sono tantissimi e soprattutto variegati ma, tra le varie offerte, vi segnaliamo quella relativa alla smart TV Samsung QLED, con nome in codice QE55Q60TAUXZT, attualmente disponibile a 599,00€ anziché 999,00€ dopo uno sconto di ben 400€ sul prezzo consigliato dal produttore.

Questo televisore, innanzitutto, è dotato di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K UltraHD che, grazie all’adozione della tecnologia Quantum Dot, permette di visioanre contenuti (che siano televisivi oppure multimediali ndR) con il 100% di volume colore, portando tutti i segnali di input ad un livello di realismo mai visto prima.

Non manca la piena compatibilità con gli standard dettati dal mercato, come l’HDR. Infatti, questo prodotto possiede anche la tecnologia Quantum HDR, che garantisce contrasti più profondi e una maggiore luminosità. Il tutto è gestito da un processore, denominato Quantum Lite, che orchestra in tempo reale i colori, l’elevato contrasto e gestisce l’HDR, regalando dunque una qualità delle immagini molto elevata.

Un televisore che, con le sue specifiche tecniche e il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un vero investimento in vista delle competizione di Uefa EURO 2020.

