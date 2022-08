Se siete alla ricerca di un notebook da gaming acquistabile a un prezzo conveniente grazie alla Amazon Gaming Week, suggeriamo di porre le vostre attenzioni sull’Acer Nitro 5. Questo modello è disponibile in diverse versioni, ma quella che permette di farvi risparmiare oltre 450€ è la AN515-57-75RQ, caratterizzata da specifiche tecniche capaci di farvi giocare senza problemi in Full HD.

A seguito dello sconto del 31%, questo portatile potrà essere vostro a 1.029,00€ invece di 1.499,00€. Se teniamo in considerazione i vari componenti di cui è composto, non soffermandoci solo sulla scheda video, si evince che questa è una delle migliori proposte per chi cerca un notebook performante ma dalle prestazioni equilibrate. Spesso infatti ci si imbatte in soluzioni che puntano solo al processore o alla scheda grafica, che potrebbero provocare colli di bottiglia in determinate situazioni, cosa che non avverrà con questo modello.

La Nvidia RTX 3050 Ti viene infatti supportata dalla CPU Intel Core i7-11800H, tra le migliori della passata generazione e perfettamente in grado di tenere il passo dell’elaborazione video della scheda grafica, a maggior ragione se si gioca in Full HD, risoluzione di cui vanta il pannello di questo notebook. Realizzato con la tecnologia IPS, che garantisce un’ampia visione laterale senza compromettere i colori dell’immagine, lo schermo può raggiungere un massimo di 144 Hz in game, nonché durante le numerose operazioni che si possono fare al PC.

L’apertura istantanea delle applicazioni sarà garantita poi dall’SSD, in cui potrete archiviare fino a 1TB di dati, e dalla RAM DDR4 da 16GB, sufficienti per gestire i giochi di ultima generazione e per tenere aperti svariati programmi e pagine web senza il rischio di ricevere notifiche fastidiose dal sistema operativo.

Acer Nitro 5 è un portatile all’avanguardia anche lato connettività, visto che dispone di tutto l’occorrente per collegare numerosi dispositivi esterni, come la porta HDMI 2.1, le USB di ultima generazione e la Thunderbolt 4.

Insomma, un notebook che giustifica pienamente il prezzo che, tra l’altro, è ora molto più vantaggioso rispetto al solito. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d’acquisto del prodotto, ricordandovi che non è possibile risalire alla quantità delle scorte disponibili e, per questo, converrebbe completare l’acquisto quanto prima!

