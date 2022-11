Se siete alla ricerca di un frigorifero capiente e di tipo side by side, vale a dire con apertura ad ante di armadio, su eBay vi è in questo momento un’offerta che non potete rinunciare, avvalorata dal fatto che questo grande elettrodomestico da cucina è compatibile con il coupon “REGALI22“, che aumenterà il risparmio netto da 460,00€ a 510,00€.

Parliamo di un frigorifero dal valore di oltre 1.000,00€, come quasi tutti quelli di tipo side by side, acquistabile in queste ore a soli 689,90€. Le quantità sono limitate e il codice sconto sarà valido fino a domani, pertanto approfittatene subito se volete ambire al massimo risparmio. Il prezzo è davvero ottimo, poiché basta una semplice ricerca sul web per scoprire che si tratta di una cifra molto inferiore allo street price medio di questo modello a marchio Haier.

Come è facile intuire, Haier HSR3918ENPG è un frigorifero adatto per chi necessita di molto spazio per la conservazione degli alimenti e, allo stesso tempo, per chi vuole avere in casa un elettrodomestico innovativo, con accortezze su ogni aspetto rendendolo, di fatto, all’avanguardia. Uno dei vantaggi di questo modello è l’accesso immediato al vano frigo e al vano freezer, le cui porte indipendenti sono pensate anche per rendere elegante il design, nonché per evitare di sbattere contro la parete, grazie a una cerniera che limita l’apertura a 90°.

Lato efficienza, Haier HSR3918ENPG si farà apprezzare per la tecnologia Total No Frost, che farà sì che il frigorifero effettui un processo di sbrinamento automatico continuo, sia nel frigo che nel freezer. Questo significa che non dovrete più preoccuparvi della formazioni di ghiaccio che, di solito, avviene anche nei modelli No Frost, che si limitano a integrare la tecnologia di auto-sbrinamento solo nel vano frigo. La proposta di Haier, quindi, protegge in maniera ottimale anche i cibi congelati, evitando sprechi di energia e soprattutto ridurre al minimo la manutenzione periodica.

Le dimensioni generose potrebbero farvi dubitare della rumorosità, ma il produttore ha fatto in modo che il motore sia silenzioso, oltre ad annullare ogni tipo di rumore proveniente dalle vibrazioni, merito di un’ingegneria complessa portata avanti nel corso dello sviluppo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili, ma sappiamo essere molto limitato.

