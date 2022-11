Se siete appassionati di riparazioni fai da te o se, semplicemente, volete approfittare degli sconti del Black Friday 2022 di Amazon per acquistare un po’ di attrezzi da tenere sempre in casa, e con cui affrontare le piccole e grandi esigenze domestiche, allora occhio a questa offerta lampo di Amazon! Perché il set qui proposto risponderà certamente alle vostre esigenze, a prescindere che siate amatori o professionisti delle riparazioni, dentro e fuori casa!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è attualmente in sconto, con un taglio al prezzo del 35%, un ottimo set a marchio Stanley, che include la bellezza di 210 pezzi, e che originariamente costerebbe ben 149,90€! Grazie al portale, ed alle offerte di questo Black Friday, tuttavia, il set potrà essere vostro ad appena 96,99€, e dunque con un risparmio di oltre 50 euro!

Indubbiamente si tratta di un affare, anche perché parliamo di un set davvero completo, che include 210 pezzi diversi, capaci di rispondere a praticamente qualsiasi esigenza! Inoltre, si tratta di un prodotto a marchio Stanley, ovvero uno dei nomi più affidabili nell’ambito dell’utensileria professionale, e dunque di attrezzi realizzati con cura, e con una grande ricerca nei materiali utilizzati.

Ciò rende questi attrezzi non solo durevoli e duraturi, ma anche resistenti agli urti, all’usura e alla corrosione, così che l’acquisto di oggi possa durare per anni!

Nel dettaglio, la scatola (che per altro non solo custodisce gli arnesi, ma vi permetterà anche di trasportarli in sicurezza), include: un’ampia gamma di bussole, per adattarsi a dadi e bulloni di ogni dimensione; pinze multiple, sia a morsetto che a becco; giraviti di varie misure; un metro, chiavi e chiavini esagonali, oltre che un pratico e resistente taglierino professionale.

A ciò, come detto, si unisce la pratica e robusta valigetta, che funge da custodia resistente ed anti-urto, utile non solo all’organizzazione conservazione degli attrezzi, ma utile anche per il trasporto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

