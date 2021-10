Oltre 60% di sconto su questa ottima aspirapolvere Rowenta su Unieuro

Dopo avervi segnalato le principali offerte del giorno dei vari store, la giornata entra ora ancora più nel vivo grazie alle nuove occasioni di Unieuro, i cui sconti, vi ricordiamo, saranno validi solo online e fino all’8 ottobre. Ribadito ciò, vi informiamo che nelle ultime ore il noto e-commerce ha aggiornato il catalogo delle offerte, inserendo nuovi prodotti a cui è stato tagliato il prezzo anche più del 50%, permettendovi di fare dei veri e propri affari.

Dopo il recente rinnovamento delle offerte, tra gli articoli più interessanti e meglio scontati vi è l’aspirapolvere Rowenta RH7324, un modello dal costo di oltre 300€ proposto ora a soli 109,90€. Un’offerta davvero strepitosa e molto migliore rispetto a tante altre proposte della concorrenza, anche perché parliamo di un aspirapolvere dalle prestazioni tipiche di un modello ben più costoso. Non a caso, il prezzo di listino di questo specifico modello ammonta a 309,90€.

Oltre a godere di una grande forza aspirante, il Rowenta RH7324 è un aspirapolvere estremamente versatile, in grado di pulire ogni angolo della casa, grazie alla possibilità di rimuovere la spazzola frontale e farlo diventare a tutti gli effetti un dispositivo portatile, da usare in auto, sul divano o sui mobili. A prescindere dalla superficie, otterrete sempre il massimo della pulizia, grazie agli accessori inclusi nella confezione, studiati appositamente per adattarsi ai vari tipi di utilizzo.

Per quanto concerne la pulizia su pavimento, il Rowenta RH7324 fa affidamento ad una spazzola esclusiva che, tramite un sofisticato sistema di motorizzazione, vi permetterà di aspirare qualsiasi tipo di sporco e mantenere sempre la stessa forza aspirante, grazie alla tecnologia ciclonica che separa l’aria e la polvere. Il motore raggiunge i 6.500 giri al minuto, alimentati da una batteria agli ioni di litio da 21,9V, la quale vi garantirà una pulizia continua di 25 minuti, il che non è male se consideriamo la potenza di questo aspirapolvere che, come detto, è superiore a moltissime altre soluzioni della stessa categoria.

