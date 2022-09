Come ricorderete, proprio in giornata vi avevamo proposto un’ottima offerta Amazon, dedicata ad una splendida lavasciuga a marchio Samsung, riccamente scontata da Amazon. Ebbene, qualora non abbiate bisogno di un dispositivo completo, ma della sola asciugatrice, magari disponibile anch’essa ad un prezzo scontato, allora non potete che dare un’occhiata all’ottima promozione proposta da Amazon proprio in queste ore.

Sul portale, infatti, è disponibile a prezzo scontato la splendida asciugatrice Samsung DV90T8240SH/S3, oggi ribassata addirittura del 44% rispetto al suo prezzo originale! L’offerta è ottima, perché parliamo di ben 610,90€ di sconto, che abbassano gli originali 1.399,00€ a soli 788,10€, che non sono poi molti per un prodotto di questa qualità, dotato anche di tecnologia intelligente.

L’asciugatrice Samsung DV90T8240SH/S3, infatti, è dotata, anzitutto, della tecnologia di asciugatura Optimal Dry che, utilizzando 3 sensori interni al cestello, monitora costantemente fattori come l’umidità, regolando in tempo reale l’asciugatura per ottenere sempre il miglior risultato possibile.

In questo modo l’asciugatrice previene le pieghe, i vestiti sgualciti, e contribuisce ad una più veloce stiratura dei capi, con anche la possibilità di evitare del tutto la stiratura, visto l’ottimo risultato ottenibili all’uscita del cestello.

Vi basteranno appena 81 minuti per un intero bucato perfettamente asciutto, o anche solo di 35 minuti qualora, ad esempio, il carico non dovesse superare il chilo di bucato. Come se non bastasse, questo splendido elettrodomestico è anche progettato per eliminare il 99% dei batteri eventualmente presenti sui capi, così da garantire vestiti non solo profumati e asciutti, ma anche perfettamente igienizzati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo eccezionale elettrodomestico prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

