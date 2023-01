Le lavasciuga sono tra gli elettrodomestici più comodi in assoluto: pratiche e veloci, permettono di avere a disposizione gli abiti da indossare in pochissime ore, senza dunque dover aspettare che si asciughino per giornate intere dopo il lavaggio. Se ne state cercando una nuova o volete sostituire quella che già possedete, vi consigliamo un modello eccellente di Haier, oggi protagonista di una super offerta su eBay.

La lavasciuga Haier HWD80-B14979 I-Pro Series 7 è infatti disponibile a soli 549,90€ invece di 580,00€. Oltre a essere già in forte ribasso, potrete usufruire di un coupon offerto da eBay in questi giorni, che vi garantirà il 10% di sconto extra sul prodotto. Per ottenerlo vi basterà inserire il prodotto nel carrello, e digitare “CASA23” al momento del pagamento, arrivando così a spendere solamente 494,91€!

Grazie alla lavasciuga Haier I-Pro Series 7 riuscirete a ottenere risultati pari a quelli di una lavanderia, ma dal comfort di casa vostra. La funzione I-Refresh igienizzerà infatti i vostri capi tramite un efficace trattamento a micro-vapore che rimuoverà ogni odore e ridurrà le pieghe, il tutto senza bisogno di acqua o detersivo. Stirare gli indumenti diventerà quindi molto più semplice, se non addirittura superfluo!

Anche i capi più delicati sembreranno sempre come nuovi e non rischieranno di rovinarsi in alcun modo, dato che il cestello presenta un rivestimento pensato appositamente per mantenere in condizioni perfette tutti i tipi di indumenti, indipendentemente dal numero di lavaggi. Inoltre, il trattamento ABT della lavasciuga previene la formazione di muffe e batteri nelle zone interne dell’elettrodomestico, come la guarnizione dell’oblò, per un bucato sempre igienizzato.

La lavasciuga rappresenterà un investimento duraturo, dato che il motore Direct Motion di Haier è fissato direttamente al cestello per aumentarne la resistenza. Questo posizionamento strategico permette anche di ridurre significativamente rumori e vibrazioni, oltre a risparmiare acqua e corrente. Inoltre, la I-Pro Series 7 peserà il vostro bucato, calcolando automaticamente le impostazioni migliori in base al carico, garantendo così risultati sempre eccellenti e consumi minimi.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina di eBay dedicata alla lavasciuga Haier I-Pro Series 7. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon CASA23 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!