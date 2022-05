Se la qualità delle ultime smart TV vi invoglia a sostituire il vostro attuale modello, suggeriamo di non perdere l’occasione disponibile oggi su eBay relativa alla LG OLED C1 nella sua versione da 55 pollici, acquistabile a soli 839,99€ anziché 1.499,99€.

Il noto portale di compravendita dimostra come voglia continuare a offrire occasioni imperdibili anche a seguito della conclusione delle offerte Fresh Sales eDays che, fino a poche ora fa, hanno permesso a tantissime persone di acquistare i loro prodotti preferiti a prezzi mai visti finora. Alcune di queste offerte continuano ed è il caso della LG OLED C1, che viene proposta a un prezzo molto simile a quello della scorsa settimana, consentendovi di acquistarla a una cifra davvero competitiva.

Fin dalla presentazione, la LG OLED C1 si è rivelata una delle migliori smart TV OLED ed è oggi tra le più consigliate per chi vuole ottenere il massimo in termini di resa grafica anche dalla propria console di gioco, che sia Xbox o PlayStation. La LG C1, infatti, dispone non solo una serie di porte HDMI 2.1, ma anche un pannello in grado di raggiungere i 120 Hz in 4K in modo nativo, il che significa che riuscirete a giocare non solo ad alte risoluzioni ma anche a una frequenza di aggiornamento tale da rendere le immagini perfettamente fluide.

La tecnologia OLED offre il meglio in termini di qualità generale, spiccando in particolar modo sui contrasti e sulle scene scure. Ciò significa che i neri saranno assoluti, pertanto non noterete più la tipica striscia grigiastra lungo i bordi del pannello o attorno agli oggetti con sfondo nero. Questa è una caratteristica tipica della tecnologia OLED, che spinge molte persone ad acquistare questo tipo di smart TV piuttosto che quelle dotate della classica retroilluminazione a LED.

Insomma, una smart TV in grado di offrire il meglio della qualità in ogni circostanza, merito anche del processore a9 di 4° generazione di LG, che si occuperà di ottimizzare ancor di più la resa visiva qualora ce ne fosse bisogno. Lo stesso chip, inoltre, sarà capace di migliorare anche l’audio della smart TV, facendo sì che un fonte sonora con soli 2 canali stereo possa essere ascoltata in una specie di surround.

Nel complesso la LG OLED C1 è una smart TV dalle qualità indiscutibili, diventata un punto di riferimento non solo per gli appassionati di film ma anche per i videogiocatori grazie al suo incredibile pannello. Con l’offerta di oggi potrete ottenere una qualità ai vertici della categoria a un prezzo davvero vantaggioso, quindi non indugiate troppo e recatevi subito sulla pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

