Se siete intenzionati ad acquistare una delle novità più interessanti del 2022 in ambito smart TV, possibilmente a un prezzo conveniente, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta attiva su questo modello LG OLED 4K da 65″. L’articolo in questione è disponibile a un prezzo folle su Mediaworld, ma solo fino al 9 novembre. Al momento, potrete acquistarlo a soli 1.669,00€ invece di 2.299,00€!

Lo store ha creato un’intera sezione dedicata agli articoli che aderiscono al super Black Friday Mediaworld, con sconti oltre al 40%, a vostra disposizione solo per poco. Proprio per questo, dovreste cogliere al volo il ribasso attivo su uno dei top di gamma LG, fintato che aderisce a questa promozione!

La smart TV LG OLED in questione sfrutta il meglio dei pixel auto-illuminanti, in grado di assicurarvi un nero perfetto e colori vibranti. Una vera e propria garanzia in quanto a qualità di visione: potrete godervi i vostri contenuti nel miglior modo possibile, siano essi film d’azione, eventi sportivi o videogiochi di ultima generazione. E la definizione 4K vi assicura delle immagini cristalline che vi sembrerà di poter quasi afferrare. Il Processore sinergico a9 di 5a generazione, inoltre, affiancato all Intelligenza Artificiale e alla tecnologia Dynamic Tone Mapping Pro è una vera e propria combo.

Il cuore del TV OLED è il nuovo processore intelligente a9 di quinta generazione, il più potente a oggi sviluppato da LG e capace di elaborare immagini lavorando in sinergia con il pannello e con gli altri componenti del TV. Infatti, conosce a fondo le caratteristiche del pannello e applica la mappatura dei toni dinamica evoluta. Inoltre, sfrutta gli algoritmi di deep-learning dell’intelligenza artificiale progressiva per riconoscere le scene di ciò che state guardando e ottimizzare di conseguenza i contenuti, esaltando gli elementi in primo piano rispetto allo sfondo.

Per un’esperienza ancora più coinvolgente, la tecnologia Dolby Vision IQ regola in maniera intelligente le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante per risultati mozzafiato. La compatibilità con la tecnologia di audio posizionale Dolby Atmos, inoltre, vi farà percepire la provenienza dei suoni in maniera ancora più realistica e precisa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

