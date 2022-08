Se state cercando una smart TV top di gamma, in grado di assicurarvi delle ottime prestazioni a un prezzo ridotto, vi proponiamo il modello Samsung Crystal UHD 4K da 75″ disponibile da eBay ad appena 849,00€ invece di 1.499,99€. Lo store ha attive numerose offerte in ambito tech e smart TV, ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo articolo in quanto si tratta di un dispositivo di ottima qualità, scontato addirittura di ben 650,00€!

Un ribasso particolarmente interessante su un prodotto a marchio Samsung con pannello LED, risoluzione Ultra HD e uno dei design più sottili mai realizzati dal brand! Poiché si tratta di una smart TV così valida e disponibile a un prezzo davvero imbattibile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintato che ci sono ancora unità a disposizione.

La Samsung Crystal UHD da 75″ vi assicura una risoluzione in 4K con sfumature cromatiche vibranti, assicurate dal Processore Crystal. Quest’ultimo sfrutta un sistema di upscaling in grado di rendere ogni tinta vivida ed estremamente fedele alla realtà. In più, con un numero di pixel quattro volte superiore ai modelli precedenti, il TV UHD Samsung va oltre la normale risoluzione Full HD per offrire al vostro sguardo immagini nitide e cristalline, piene di dettagli sempre distinguibili.

Non meno importante, le scene buie e luminose saranno sempre al top della qualità grazie all’HDR, pensato per migliorare la resa luminosa del vostro TV Samsung, in modo da offrirvi una gamma vastissima di colori anche nelle scene più difficili da gestire. Da non sottovalutare anche la tecnologia Motion Xcelerator che vi garantisce movimenti fluidi e prestazioni sempre al top anche durante le scene più movimentate, grazie all’analisi dei tram in tempo reale e alla compensazione automatica degli stessi in base alla fonte dei contenuti.

Anche il comparto audio gioca un ruolo importante nella smart TV Samsung Crystal UHD. Potrete lasciarvi avvolgere da un suono sempre armonizzato alla perfezione grazie alla tecnologia Q-Symphony e gli altoparlanti di ottima qualità, pensati per seguire perfettamente ogni scena e assicurarvi un effetto surround eccellente.

