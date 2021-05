Oltre 600€ di sconto su robot aspirapolvere Samsung su eBay!

Cominciamo la quotidiana rassegna delle migliori offerte giornaliere con una grossissima opportunità concessa da eBay. Infatti, nella pagina de “Gli Imperdibili” del portale è possibile acquistare tantissimi prodotti hi-tech (e non ndR) con sconti fino all’80%! Attenzione però, alcune offerte scadranno a mezzanotte, dunque vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità!

Tra le tante offerte de “Gli Imperdibili” di eBay spicca quella relativa al robot aspirapolvere Samsung con nome in codice VR05R5050WK/ET, disponibile ora a soli 159,00 euro anziché 798,00 euro, grazie ad uno sconto mastodontico dell’80% dal listino. Questo prodotto è praticamente completo, perché cattura la polvere e lava il pavimenti autonomamente, infatti possiede un contenitore dell’acqua in grado di riconoscere quando il panno in microfibra è agganciato.

Il robot aspirapolvere Samsung, inoltre, possiede un design slim che lo aiuta a raggiungere ogni punto della casa senza compromettere la potenza aspirante. La sua altezza è di 85 millimetri, motivo per cui può passare agilmente sotto i mobili per pulire nei punti più difficili, con l’unico obiettivo di effettuare una pulizia completata della casa. Possiede anche la connettività Wi-Fi il che consente di ricevere ordini da remoto mediante smartphone o tablet grazie all’applicazione dedicata. Con un semplice tocco, difatti, sarà possibile attivare o spegnere, impostare diverse modalità di pulizia, aumentare o diminuire il flusso dell’acqua.

Il software di questo prodotto include ben quattro diverse modalità di pulizia: Zig-zag Mode, Auto Mode (Random Mode), Edge Mode e Spot Mode. Ciascuna di esse consente al piccolo robot di pulire la propria abitazione in base alle vostre esigenze, ed è possibile programmare la pulizia tramite l’applicazione dello smartphone. L’autonomia è di 150 minuti, grazie ad una batteria di 3400mAh.

Insomma, il robot aspirapolvere Samsung saprà quasi sicuramente accontentare tutte le esigenze domestiche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un best-buy della categoria. Ciò detto, ne “Gli Imperdibili” di eBay ci sono tantissime altre offerte del genere, per tanto vi consigliamo di consultare la pagina dedicata cosicché possiate visionare le promozioni nella loro interezza. Prima di lasciarvi, non dimenticate di seguirci sui nostri canali Telegram, ovvero: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e Cina. Buono shopping!

