Oltre 600€ di sconto su smart TV Samsung 4K con eBay!

Iniziamo una nuova settimana di maggio con la quotidiana rassegna delle migliori offerte giornaliere. Quest’oggi vogliamo segnalarvi che l’iniziativa “Imperdibili di eBay” permette di acquistare una delle migliori smart TV della scuderia Samsung ad un prezzo mai visto prima, con uno sconto di oltre 600 euro dal prezzo di listino. Oltre al televisore, vi aspettano tantissimi altri articoli in promozione, che vi segnaleremo di seguito.

Come specificato nell’introduzione, uno dei migliori sconti dell’iniziativa “Imperdibili di eBay” è proprio il televisore Samsung The Frame da 49 pollici con nome in codice “QE49LS03RAU”. Si tratta di una smart TV molto particolare, perché permette di arricchire di bellezza la vostra abitazione grazie alla cosiddetta “Art Mode”. Infatti, The Frame riesce ad integrarsi perfettamente con ogni arredo con un design minimalista e al passo con i tempi.

Entrando nelle specifiche tecniche del prodotto, questo televisore un ampio pannello da 49 pollici con risoluzione UltraHD 4K. Inoltre, il display vanta la tecnologia Quantum Dot, che restituisce il 100% di volume colore, mentre la tecnologia Dual LED aumenta il contrasto in base alla temperatura di retroilluminazione per una resa cromatica ottimale. E poi, se queste due tecnologie vengono unite permettono a questo televisore di riprodurre colori ultra-realistici. Qualora foste interessati, il prezzo di vendita di questo gioiellino è di 1.299,99 euro, tuttavia ora è disponibile a soli 599,99 euro.

Insomma, si tratta di un prodotto eccezionale che, venduto ad un prezzo del genere, diventa un autentico best-buy della categoria. Naturalmente, vi invitiamo a consultare la lista completa dei prodotti promozionati al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutta la merce in sconto da eBay. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

