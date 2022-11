Quello delle friggitrici elettriche è un mercato in gran fermento, complice non solo la ricerca di modalità più salutari di cucinare certi alimenti senza che ne risenta il gusto, ma anche e soprattutto la volontà di acquistare elettrodomestici con un basso consumo energetico, ma capaci di ottenere ottimi risultati.

Per questo, pensiamo valga sempre la pena tenere d’occhio certi prodotti, come è il caso della protagonista indiscussa di questo articolo, ovvero la De’Longhi FH2101.W IdealFry, che Amazon sta oggi scontando di oltre 70 euro, abbassando il prezzo originale di 179,99€ ad un più abbordabile 103,00€.

Certo, sappiamo che sul mercato ci sono prodotti ben più economici, spesso disponibili anche a prezzi attorno ai 50 euro, ma scegliere De’Longhi IdealFry in virtù della più economica concorrenza è assolutamente sensato, specie perché parliamo di un prodotto che non solo è tanto capiente da riuscire a cuocere oltre un chilo di patatine (6 porzioni circa!), ma anche e soprattutto per la velocità di cottura, e la qualità del risultato finale.

La De’Longhi IdealFry, infatti, è caratterizzata da un sistema di riscaldamento molto rapido, con una resistenza superiore che, in combutta con un’ampia ventola, diffonde immediatamente il calore sul cibo sottostante, creando una cottura uniforme, con modalità del tutto simili a quelle di un forno. La differenza con un forno tradizionale, è che il movimento dell’aria calda si concentra in uno spazio molto contenuto, distribuendo in modo equo il calore di cottura, ed offrendo così un risultato davvero ottimale, e del tutto simile a quello della frittura tradizionale, anche se l’olio necessario è davvero molto meno.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto ad un prezzo davvero conveniente, degno delle attesissime offerte del Black Friday 2022.

