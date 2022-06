Se siete in cerca di un’ottima offerta relativa a un altrettanto ottimo condizionatore portatile, allora consigliamo caldamente di continuare a leggere questo articolo, poiché Amazon ha appena scontato l’Electrolux EXP26U338CW di oltre 70 euro.

Lo sconto applicato vi consentirà di acquistare questo condizionatore portatile a 346,49€ invece di 419,00€, cifra che rimarrà tale fino al 11 giugno. Il caldo, si sa, provoca stanchezza e abbassamento di pressione, ma con un elettrodomestico come l’Electrolux EXP26U338CW non soffrirete più il caldo all’interno delle vostra mura domestiche.

Essendo portatile e munito di rotelle, potrete posizionarlo e spostarlo da una stanza all’altra senza sforzi, rinfrescando così tutta la casa con un unico prodotto. Il fatto di essere portatile lo rende un’ottima alternativa per chi vuole evitare di installare un condizionatore a muro che, oltre a una spesa d’acquisto mediamente superiore, vi costringe a sostenere anche costi extra dovuti all’installazione da parte di un professionista.

Electrolux EXP26U338CW non ha nulla da invidiare a un condizionatore fisso in termini di raffreddamento, visto che vanta un BTU pari a 10.800, sufficiente per abbassare velocemente la temperatura fino a quella impostata anche in ambienti medio-grandi. Le ottime prestazioni saranno poi garantite dal Self Evaporative System, un sistema di funzionamento basato su una doppia ventola, che sfrutterà l’acqua condensata per raffreddare l’evaporatore.

Questo condizionatore portatile si posiziona un passo avanti alla concorrenza anche per la funzione di autodiagnosi e per il Filter Check, utili rispettivamente per avere la certezza che l’elettrodomestico segnali in tempo reale qualora ci sia un malfunzionamento e che funzioni sempre alla massima efficienza. Il tutto è stato implementato dentro un design scandinavo con linee essenziali che si adattano all’arredamento moderno. I poco più di 60dB, infine, rendono l’Electrolux EXP26U338CW un campione in quanto a silenziosità, dato che i valori si riferiscono quando il motore funziona alla massima potenza.

Insomma, se volete rimanere freschi durante le giornate più calde e preferite farlo attraverso una soluzione portatile, questo condizionatore saprà sicuramente accontentarvi visto che dispone di tutti i crismi. Vi rimandiamo dunque alla pagina dell’offerta, invitandovi a comprare il prodotto prima che, prevedibilmente, vada a ruba.

