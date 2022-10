Se siete alla ricerca di una smart TV top di gamma a un prezzo davvero folle, vi consigliamo di non farvi scappare la LG OLED55C24LA 4K da 55″ in super ribasso sullo store Amazon! La piattaforma sembra anticipare il Black Friday mettendo in sconto moltissimi dispositivi tech ma, tra i tanti articoli, abbiamo deciso di segnalarvi questo prodotto LG, in quanto si tratta di uno dei più validi: in queste ore, potrete portarlo a casa a soli 917,00€ invece di 2.099,00€, uno sconto del 56%!

La smart TV in questione vi garantisce un ottimo pannello OLED, 4 porte HDMI e, in più, è compatibile con Alexa e Google Assistant! Una promozione decisamente irripetibile, che potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto non appena possibile.

Bellissima ed elegante, progettata per adattarsi a qualsiasi tipologia di arredamento, la LG C24LA è una smart TV appagante nell’esperienza che propone all’utente, grazie anzitutto al suo splendido pannello OLED, qui nell’ultima incarnazione proposta da LG da cui la nomenclatura “Evo”. LG, infatti, ha rivisto il sistema di auto-illuminazione dei pixel, realizzando un pannello in grado di offrire una luminosità più alta rispetto al passato del 20%.

Dotata di una IA in grado di analizzare e calibrare l’audio e le immagini a schermo, così da rendere qualsiasi esperienza visiva più ricca ed appagante, la LG C24LA gode dell’ottimo supporto al sistema Dolby Vision IQ con Precision Detail, in grado di offrire immagini con supporto HDR. La risultante è che i colori sono ricchissimi e nitidi, il contrasto è eccezionale, grazie ai pixel indipendenti, e l’esperienza complessiva è tanto potente quanto sublime, tale da esaltare ogni tipo di contenuto, da quello cinematografico all’esperienza gaming con console di ultima generazione.

Proprio in tal senso, questa smart TV offre ben 4 porte compatibili HDMI 2.1 a 48 Gbps, in grado di garantire un gioco in 4K fino a 120fps, offrendo persino una piena compatibilità con i sistemi VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, così da eliminare alla radice qualsiasi problema a schermo, come i fastidiosi effetti tearing.

Insomma, parliamo di un prodotto di fascia alta di grande pregio che, grazie ad Amazon, può essere vostro con uno sconto davvero invitante e da non sottovalutare, specie perché, grazie alla formula di rateizzazione proposta da Amazon, potrete acquistare questa splendida smart TV in 12 comode tranche da circa 109 euro l’una.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l'invito a completare quanto prima il vostro acquisto, così che non incappiate nella possibilità che esso si esaurisca o, peggio, che l'offerta termini del tutto!

