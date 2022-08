Se cercate una smart TV moderna con bordi sottilissimi, con una base d’appoggio centrale e un pannello ad alte prestazioni, non potete perdervi la Samsung QLED Q70A, almeno non al prezzo proposto oggi da eBay sulla versione da 55 pollici. Parliamo di una spesa di 620,99€ che, per questa specifica smart TV, si traduce in un risparmio di oltre 750€ sul prezzo originale.

Uno sconto molto interessante quello rilasciato da eBay, che vi consentirà di acquistare questa smart TV a marchio Samsung al miglior prezzo. La proposta è intrigante non solo per la cifra vantaggiosa, ma anche per le qualità del televisore, che saprà soddisfare le esigenze anche di chi cerca le tipiche specifiche da gaming all’interno di una smart TV, come ad esempio la possibilità di giocare ad elevati framerate proprio come si è solito fare con uno dei migliori monitor da gaming.

Il pannello QLED della Samsung Q70A vanta una delle tecnologie più avanzate del produttore coreano, che permettono alla smart TV di riprodurre immagini perfette in qualsiasi condizioni di luce. Su questo modello la retroilluminazione Dual LED si abbina perfettamente al Quantum HDR, esaltando dettagli e contrasto senza mai perdere la naturalezza delle immagini, un fattore non di poco conto quando si guardano film e serie TV, ma anche i più classici programmi televisivi.

Progettata al fine di garantire il massimo coinvolgimento, la Samsung Q70A sarà capace anche di ottimizzare automaticamente l’audio in base all’ambiente circostante, sfruttando così appieno gli altoparlanti integrati e creare un effetto surround realistico. Come anticipato, Samsung ha fatto sì che questo modello fosse ideale anche per i gamer che adorano giocare sul grande schermo, ovviamente senza rinunciare agli input fulminei, tipici di un monitor. A tal riguardo vale la pena citare la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+, che spinge la frequenza di risposta del pannello fino a 120 Hz, la stessa che raggiungono le console di ultima generazione.

Un’occasione d’acquisto ottima dunque, che si va ad aggiungere ai numerosi sconti di questo periodo di ribassi di fine estate, ed ecco perché suggeriamo di trovare 5 minuti del vostro tempo per dare un’occhiata anche alla pagina promozionale completa, che vi abbiamo comodamente linkato.

