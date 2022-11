Se state cercando una smart TV eccezionale a un prezzo degno del Black Friday, vi consigliamo di dare uno sguardo al Sony Bravia XR-42A90K da 42″, disponibile su Amazon a un prezzo più che competitivo! Per il momento, potrete acquistarlo al costo di appena 1.126,31€ invece di 1.899,00€. Un’offerta particolarmente invitante per questa new entry del 2022 in esclusiva sullo store!

Il modello in questione ha tutto quello di cui avete bisogno per vedere film e serie TV oppure per videogiocare con la vostra PlayStation 5 nella qualità migliore possibile. E, in caso non ne possediate una, potrete decidere di richiedere il vostro invito per acquistarla appena possibile, tramite il link Amazon appena proposto. Per questo, trattandosi di un articolo tanto interessante e disponibile a un costo più che scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che gode ancora della promozione!

Il pannello da 42″ di questo Sony Bravia vi assicura neri eccezionali, profondità e texture super realistiche in modo tale da non farvi perdere nemmeno un minuscolo dettaglio sulla scena. Non meno importante, potrete immergervi in scene realistiche dai colori particolarmente brillanti, con bianchi più luminosi e immagini dal contrasto elevato.

Potrete portare il cinema a casa vostra e sceglierete tra le centinaia di titoli a disposizione grazie al servizio di streaming Bravia Core. Con la modalità calibrata tutti i film, inclusi i titoli Imax Enhanced, passano automaticamente alle impostazioni ottimali dell’immagine, per un’esperienza di visione eccezionale. In più, come anticipato nell’introduzione, si tratta di una smart TV pensata appositamente per PlayStation 5 e portare la vostra esperienza di gioco al livello successivo.

Avrete la possibilità di scoprire la nuova frontiera del gaming grazie a immagini e suoni coinvolgenti che vi faranno sentire perfettamente al centro dell’azione. Anche il comparto audio è una vera e propria garanzia! Grazie al sistema Acoustic Surface Audio+ immagine e suono sono in perfetta armonia grazie allo schermo che fa da speaker. In questo modo, potrete godere di un audio coinvolgente a 360° che rispecchia esattamente ciò che viene riprodotto sullo schermo. La funzione appena citata, sfrutta sia i grandi attuatori sia i subwoofer sinistro e destro per offrirvi un’incredibile esperienza sensoriale, durante la visione di qualsiasi contenuto.

Insomma, si tratta di un’offerta davvero imperdibile, per la quale vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Il nostro consiglio è quello di approfittare subito di questo sconto, dato che non sappiamo quanto durerà e potrebbe non ripresentarsi l’occasione durante il prossimo Black Friday.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!