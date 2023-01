Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della nuova ondata di saldi proposta da Comet, che in occasione dell’inizio del 2023 ha deciso di ribassare i prezzi di centinaia di prodotti in ogni categoria. Moltissimi grandi e piccoli elettrodomestici, smartphone, laptop e molto altro sono infatti attualmente in sconto; in particolare, oggi vogliamo concentrarci su un’offerta che è spiccata tra tutte le altre e che quindi meritava un articolo a parte. La protagonista? Una Smart TV da 55″ veramente spettacolare!

L’LG OLED della Serie CS6 è infatti in sconto a soli 999,99€ invece di 1.699,00€; si tratta di un ribasso del 41%, che vi consentirà di risparmiare oltre 870,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di scegliere l’opzione del pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal!

Le Smart TV della Serie CS6 sono tra le migliori in assoluto tra quelle prodotte da LG, dato che presentano l’innovativo processore α9 Gen5: che si tratti di un film d’azione, di una partita di calcio o di un documentario, riuscirete a immergervi completamente nelle immagini, godendo di un realismo senza precedenti. L’intelligenza artificiale del televisore analizzerà infatti ciò che state guardando, esaltando gli oggetti in primo piano rispetto allo sfondo, oltre a far emergere colori vivaci e ricchi di contrasti.

Lo schermo della Smart TV è di tipo OLED, quindi potrete ammirare neri perfetti grazie ai pixel autoilluminati. Non avrete mai alcun alone o riflesso proveniente da luci esterne, solo colori estremamente intensi e dettagliati per un’esperienza di visione paragonabile a quella cinematografica. Il processore α9 Gen5 non è utile solo per offrirvi una qualità d’immagine incredibile, ma anche per far lavorare il display in sinergia con l’audio: ogni scena verrà analizzata per migliorare la resa delle casse in base al contenuto in riproduzione, sfruttando così al massimo i due canali per farvi immergere completamente in ciò che state guardando.

L’innovazione della Serie CS6 di LG non si ferma però al processore: nella nuova piattaforma webOS 22 potrete creare un profilo per ogni membro della famiglia, ottenendo così suggerimenti di visione e informazioni personalizzate in base ai gusti e preferenze di ognuno. Nel menu della Smart TV avrete comodamente accesso a tutte le app di cui avrete bisogno, come le piattaforme streaming, i canali d’intrattenimento, quelli dedicati allo sport e alle notizie.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta alla Smart TV LG Serie CS6, rimandandovi alla pagina dedicata nel sito di Comet. Inoltre, vi invitiamo a dare un’occhiata a tutti i prodotti attualmente in ribasso in occasione degli sconti di inizio anno, dato che potreste trovare altri articoli che vi interessano!

