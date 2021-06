Oltre il 20% di sconto sui prodotti per il giardino su Amazon

Oltre al Prime Day, tante persone attendono l’arrivo dell’estate anche per le numerose offerte dedicate ai prodotti per il giardino come ombrelloni, sedie e lettini, utili non solo per arredare la vostra zona verde, ma anche per trascorrere momenti di relax all’aria aperta. E qual è il momento migliore per munirsi di tali articoli se non in questo periodo, visto che Amazon vi permetterà di risparmiare oltre il 20% su una buona selezione di prodotti, tra i quali spiccano le ottime soluzioni di Outsunny.

A tal proposito, è interessante l’offerta riguardante il gazebo pergola Outsunny, che viene proposto a soli 135,96€ invece di 189,95€. Perfetto da posizionare nel giardino o sul terrazzo, questo modello saprà conferirvi un ambiente rinnovato e moderno, merito delle sue linee dinamiche. Robusto e proposto nella bellissima colorazione crema, vanta un telaio in metallo verniciato a polvere e una base di fissaggio contenente 8 picchetti, che garantiranno una stabilità eccellente.

Il gazebo pergola Outsunny ha ricevuto ottimi accorgimenti anche per quanto riguarda il tetto, che dispone di 4 fori per il drenaggio dell’acqua piovana, oltre a materiali non sbiadenti, in grado di proteggervi dai raggi solari senza scolorirsi. Inoltre, questo specifico modello è stato progettato per essere facile da montare e include un kit di montaggio a muro, utile qualora vogliate posizionarlo sopra una porta o finestra.

Come sempre, vi ricordiamo che questo non è l’unico articolo che gode di una decurtazione di prezzo, motivo per cui suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire le altre soluzioni Outsunny in offerta o la nostra lista prodotti personalizzata in calce, dove troverete ottime occasioni relative al giardinaggio anche di altri brand. Prima di procedere, rimane sempre valido il consiglio di iscrivervi ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, dove sarete costantemente aggiornati sulle migliori promozioni del momento. Buono shopping!

