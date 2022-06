Se siete alla ricerca di un epilatore di ottima qualità a un prezzo conveniente, vi proponiamo il modello Braun Silk épil disponibile da Comet a soli 49,90€ invece di 74,99€. Lo store dispone di numerose offerte in ambito cura della persona e della casa ma, tra le tante, abbiamo deciso di consigliarvi proprio su questo comodo dispositivo in quanto è scontato del 33%!

Dunque uno ribasso particolarmente valido su un epilatore elettrico leggero, compatto e facilissimo da usare anche se non siete esperte, vi consigliamo caldamente di portarlo a casa il prima possibile. Trattandosi di un’offerta così interessante, vi consigliamo di portare a termine l’acquisto il prima possibile!

L’epilatore elettrico da donna Braun Silk épil 5-610 è l’ideale ste state cercando un prodotto in grado di rimuovere i vostri peli alla perfezione ma con il massimo della delicatezza. Non solo vi assicura gambe lisce e morbide dopo un solo utilizzo, evitando rossori di ogni genere, ma vi garantisce anche una pelle perfetta per diverse settimane. Infatti, sfruttando sia la tecnologia MicroGrip sia le 28 pinzette di cui è dotato, l’epilatore riesce a rimuovere tutti i peli tra cui quelli corti fino a 0,5 mm.

All’interno della confezione troverete ben 6 accessori, da sfruttare in base alle vostre specifiche necessità. Se state usando il Braun Silk-épil 5-610 per la prima volta, potrete sfruttare il cappuccio apposito per le prime depilazioni, pensato per evitare di fare male alla vostra cute durante i primi utilizzi. Altrettanto utile il cappuccio rifinitore, ideato per depilare aree sensibili e difficili da trattare nel massimo della comodità. Non meno importante, il Silk-épil è impermeabile al 100% il che significa che potrete usarlo nella vasca o sotto la doccia per un’esperienza ancora più rilassante e piacevole.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Comet dedicata

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!