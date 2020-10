Oltre il 30% di sconto sulle smart TV Hisense su Amazon!

Nonostante ci siamo lasciati alle spalle il Prime Day con tutte le sue super promozioni, su Amazon continuano le grandi offerte sui televisori. Nello specifico sul portale è possibile trovare in queste ore numerose offerte su un gran numero di televisori smart Hisense, di vari modelli e dimensioni compresi gli ultimi arrivi del 2020, con offerte super convenienti a partire dal 30% di sconto.

L’offerta più interessante che vogliamo sottoporvi è quella che riguarda il modello Hisense 65AE7210F, che potrà esser acquistato a 699,00€, con uno sconto di ben 200€ sul prezzo di listino! Questo televisore smart permette di riprodurre contenuti in HDR e HDR10+ dalle sorgenti compatibili come lettori Blu-ray, console o persino unità flash USB. Grazie al suo processore quad-core è in grado di rappresentare tutta la profondità dei colori scuri e tutta la luminosità di quelli chiari, ottimizzando anche il contrasto dell’immagine.

Il sistema operativo Vidaa U 4.0 al suo interno, accelera e ottimizza le funzioni della maggior parte dei contenuti, anche tramite un launcher personalizzabile. Hisense 65AE7210F include app multimediali come Netflix, Prime video, Youtube e Dazn, per ampliare la vasta gamma di contenuti possibili, oltre ad avere un browser web integrato. Scaricando l’app Remote Now, disponibile per iOS e Android, sarà possibile controllare il televisore Hisense 65AE7210F direttamente dal tablet o dallo smartphone. La presenza integrata dell’assistente vocale Alexa, permette anche di collegare il televisore con eventuali altri dispositivi Echo presenti a casa, in modo da rendere l’ambiente ulteriormente smart!

Poiché le offerte sui televisori Hisense in offerta sono tante e numerose, il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi al conteggio dei pollici del vostro prossimo televisore, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

