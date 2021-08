Oltre il 40% di sconto su questa scopa elettrica con le offerte Mediaworld!

La nostra rassegna delle migliori occasioni del giorno prosegue con l’iniziativa di MediaWorld, denominata “Solo per Oggi”. Infatti, fino allo scoccare della mezzanotte, consentirà a tutti gli interessati di acquistare molteplici prodotti a prezzi scontati, appartenenti alle più disparate categorie del portale come elettrodomestici, smartphone, smart TV, notebook e prodotti per la cura della persona.

La lista dei prodotto attualmente in promozione è – come sottolineato implicitamente nel paragrafo precedente – piuttosto ampia ma, tra le varie offerte, vi segnaliamo la presenza della scopa elettrica Bosch, in particolare il modello BBS611PCK. Generalmente disponibile a 349,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 189,99€, a seguito di uno sconto di ben 159,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto progettato per offrire il massimo delle prestazioni, perché dotato di un motore brushless di ultima generazione che – rispetto ai passati modelli – lo rende più potente, affidabile e privo di emissioni (polvere e altri materiali di piccolissime dimensioni). Inoltre, questa scopa elettrica possiede una spazzola motorizzata, chiamata Bosch AllFloor, che garantisce una pulizia accurata su tutti i tipi di superficie.

Tra le sue caratteristiche troviamo anche la piena compatibilità con un gran numero di accessori per poter pulire efficacemente le diverse zone della propria abitazione. L’autonomia, invece, ha una durata variabile in base alla modalità e all’accessorio motorizzato montato (ad esempio in modalità normale e senza accessori, questa scopa assicura una pulizia per trenta minuti).

Insomma, un prodotto eccellente e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita valido fino a mezzanotte, rappresenta un ottimo investimento, soprattutto per tutti coloro che vogliono cambiare la propria aspirapolvere. Chiaramente, questa non è l’unica offerta compatibile con le promozioni del “Solo per Oggi” di MediaWorld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo.

